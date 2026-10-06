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Futebol Feminino

Veja a tabela de jogos da etapa capixaba da Taça das Favelas Feminina

Competição começa nesta quarta-feira e terá oito equipes na disputa pelo título estadual

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 15:25

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

06 out 2026 às 15:25
Taça das Favelas Feminina
Taça das Favelas Feminina Divulgação/CUFA-AP

A etapa do Espírito Santo da Taça das Favelas Feminina 2026 começa nesta quarta-feira, com oito equipes na disputa pelo título estadual. Após o sorteio dos grupos, a organização divulgou a tabela completa da competição, que terá partidas até a próxima segunda-feira, dia 12 de outubro. Na fase de grupos, as equipes estão divididas em três chaves e os quatro melhores classificados avançam para as semifinais.

Veja a tabela completa

Quarta-feira – 07/10


19h30 — Estadual x Jesus de Nazaré — Grupo A

20h50 — Vila Nova x ACEL — Grupo B


Quinta-feira – 08/10


19h30 — São Geraldo x Luso Serrano — Grupo A

20h50 — Raízes x Vila Velhense — Grupo C


Sexta-feira – 09/10


19h30 — Estadual x São Geraldo — Grupo A

20h50 — Jesus de Nazaré x Luso Serrano — Grupo A


Sábado – 10/10


07h00 — Vila Nova x Ponta da Fruta — Grupo B

08h20 — Vila Velhense x Águias — Grupo C

09h40 — ACEL x Ponta da Fruta — Grupo B

11h00 — Raízes x Águias — Grupo C

12h20 — Estadual x Luso Serrano — Grupo A

13h40 — Jesus de Nazaré x São Geraldo — Grupo A


Após o encerramento da fase de grupos, quatro equipes avançam para as semifinais. Os confrontos serão disputados no domingo, com a primeira semifinal às 8h e a segunda às 9h20. A disputa pelo terceiro lugar está marcada para as 11h.


A grande final da etapa do Espírito Santo será na segunda-feira, dia 12 de outubro, às 10h. O vencedor da semifinal 1 enfrenta o vencedor da semifinal 2 pelo título estadual da Taça das Favelas Feminina 2026.

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