Veja a tabela de jogos da etapa capixaba da Taça das Favelas Feminina

A etapa do Espírito Santo da Taça das Favelas Feminina 2026 começa nesta quarta-feira, com oito equipes na disputa pelo título estadual. Após o sorteio dos grupos, a organização divulgou a tabela completa da competição, que terá partidas até a próxima segunda-feira, dia 12 de outubro. Na fase de grupos, as equipes estão divididas em três chaves e os quatro melhores classificados avançam para as semifinais.
Quarta-feira – 07/10
19h30 — Estadual x Jesus de Nazaré — Grupo A
20h50 — Vila Nova x ACEL — Grupo B
Quinta-feira – 08/10
19h30 — São Geraldo x Luso Serrano — Grupo A
20h50 — Raízes x Vila Velhense — Grupo C
Sexta-feira – 09/10
19h30 — Estadual x São Geraldo — Grupo A
20h50 — Jesus de Nazaré x Luso Serrano — Grupo A
Sábado – 10/10
07h00 — Vila Nova x Ponta da Fruta — Grupo B
08h20 — Vila Velhense x Águias — Grupo C
09h40 — ACEL x Ponta da Fruta — Grupo B
11h00 — Raízes x Águias — Grupo C
12h20 — Estadual x Luso Serrano — Grupo A
13h40 — Jesus de Nazaré x São Geraldo — Grupo A
Após o encerramento da fase de grupos, quatro equipes avançam para as semifinais. Os confrontos serão disputados no domingo, com a primeira semifinal às 8h e a segunda às 9h20. A disputa pelo terceiro lugar está marcada para as 11h.
A grande final da etapa do Espírito Santo será na segunda-feira, dia 12 de outubro, às 10h. O vencedor da semifinal 1 enfrenta o vencedor da semifinal 2 pelo título estadual da Taça das Favelas Feminina 2026.