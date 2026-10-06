Veja a tabela de jogos da etapa capixaba da Taça das Favelas Feminina

A etapa do Espírito Santo da Taça das Favelas Feminina 2026 começa nesta quarta-feira, com oito equipes na disputa pelo título estadual. Após o sorteio dos grupos, a organização divulgou a tabela completa da competição, que terá partidas até a próxima segunda-feira, dia 12 de outubro. Na fase de grupos, as equipes estão divididas em três chaves e os quatro melhores classificados avançam para as semifinais.