Como Japão, país mais endividado do mundo, ainda tem crédito internacional

A dívida pública do Japão chega a 266% de seu PIB, a mais alta proporção do mundo.
Apesar disso, muitos investidores ainda estão interessados em emprestar dinheiro ao país. Mas como e por quê?
Explicamos para você neste vídeo.
Publicado em 20 de Julho de 2023 às 16:18
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