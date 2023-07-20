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Como Japão, país mais endividado do mundo, ainda tem crédito internacional

A dívida pública do Japão chega a 266% de seu PIB, a mais alta proporção do mundo

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 16:18

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

20 jul 2023 às 16:18
A dívida pública do Japão chega a 266% de seu PIB, a mais alta proporção do mundo.
Apesar disso, muitos investidores ainda estão interessados ​​em emprestar dinheiro ao país. Mas como e por quê?
Explicamos para você neste vídeo.

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