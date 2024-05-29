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BBC Brasil

Como a Coreia do Norte está usando balões para jogar lixo na Coreia do Sul

Governo norte-coreano afirma que medida é retaliação contra balões de propaganda lançados pelo Sul

Publicado em 29 de Maio de 2024 às 05:37

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

29 mai 2024 às 05:37
Imagem BBC Brasil
As autoridades de Seul alertaram os residentes para evitarem sair de casa e não tocarem em "objetos não identificados" Crédito: Reuters
A Coreia do Norte lançou pelo menos 150 balões com folhetos de propaganda e lixo no Sul, o que levou as autoridades sul-coreanas a alertar os seus residentes para permanecerem em casa.
Militares da Coreia do Sul também alertaram nesta quarta-feira (29/5) para que as pessoas não toquem nos balões brancos e nos sacos plásticos presos a eles, porque eles contêm "resíduos imundos e lixo".
Os balões foram encontrados em oito das nove províncias da Coreia do Sul e estão agora sendo analisados ​​pelas autoridades.
A Coreia do Norte e a Coreia do Sul usam balões em suas campanhas de propaganda desde a Guerra da Coreia, na década de 1950.
O recente incidente ocorre dias depois de a Coreia do Norte ter dito que iria retaliar contra a "frequente dispersão de folhetos e outro tipo de lixo" nas zonas de fronteira por ativistas do Sul.
"Pilhas de lixo e sujeira logo serão espalhados pelas áreas de fronteira e pelo interior da República da Coreia [do Sul], que perceberá diretamente quanto esforço é necessário para removê-los”, disse o vice-ministro da Defesa da Coreia do Norte, Kim Kang Il, em um comunicado na imprensa estatal no domingo (26/5).
Na noite de terça-feira (28/5), residentes que vivem ao norte de Seul e na região de fronteira receberam mensagens de texto das autoridades provinciais pedindo que não façam "atividades ao ar livre".
Eles também foram solicitados a registrar um boletim de ocorrência na base militar ou delegacia de polícia mais próxima caso avistassem um "objeto não identificado".
Fotos publicadas nas redes sociais mostram sacolas presas por barbante a balões brancos contendo papel higiênico, terra escura e pilhas, entre outros conteúdos. Algumas fotografias mostram policiais e militares perto dos balões.
A agência de notícias sul-coreana Yonhap informou que "alguns dos balões caídos carregavam o que parecem ser fezes, a julgar pela sua cor escura e odor".
Os militares da Coreia do Sul classificam o ato como uma "clara violação do direito internacional".
"Isso ameaça seriamente a segurança do nosso povo. A Coreia do Norte é inteiramente responsável pelo que acontece em relação aos balões e alertamos com seriedade a Coreia do Norte para parar imediatamente esta ação desumana e grosseira", disseram os militares.
Além da propaganda contra o regime da Coreia do Norte, ativistas na Coreia do Sul lançaram no passado balões transportando, entre outras coisas, dinheiro, conteúdo midiático proibido e até Choco Pies — um chocolate sul-coreano proibido no Norte.
No início deste mês, um grupo ativista baseado na Coreia do Sul afirmou ter enviado através da fronteira 20 balões carregando panfletos contra a Coreia do Norte e pen drives contendo música pop coreana e vídeos musicais.
O parlamento de Seul aprovou uma lei em dezembro de 2020 que criminaliza o lançamento de panfletos contra a Coreia do Norte, mas críticos da medida levantaram preocupações relacionadas com a liberdade de expressão e os direitos humanos.
A Coreia do Norte também lançou balões para o sul com conteúdo crítico aos líderes de Seul. Em um desses lançamentos em 2016, alguns balões transportaram papel higiênico, pontas de cigarro e lixo. Na época, a polícia de Seul disse que os balões continham "substâncias bioquímicas perigosas".
Com reportagem de Jake Kwon em Seul

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