'Comecei a usar cetamina aos 14 anos e aos 22 precisei de fraldas'

E é o consumo sem acompanhamento médico que está no centro de uma pesquisa da Universidade do Sul do País de Gales, no Reino Unido, voltada às necessidades específicas desses jovens. Segundo a instituição, os danos provocados pelo "uso contínuo e cada vez mais intenso" dessa substância aparecem muito mais rapidamente do que os associados ao consumo de álcool ou de drogas da classe A, categoria que reúne substâncias consideradas de alto risco no Reino Unido.