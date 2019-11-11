Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Comandante da polícia também renuncia na Bolívia
Crise política

Comandante da polícia também renuncia na Bolívia

A segurança será comandada por uma junta interina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 19:44

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 19:44

Bandeira da Bolívia Crédito: Reprodução | Flickr
O comandante da polícia boliviana, Yuri Calderón, nomeado pelo governo de Evo Morales, que renunciou no domingo (10), também renunciou nesta segunda-feira (11). Por ora, a polícia será comandada por uma junta interina, que, segundo comunicado divulgado no começo da tarde, "tem a prioridade de retomar a calma no país".
No começo da tarde, os cidadãos de El Alto, cidade vizinha à capital, reuniram-se em vigílias em torno de fogueiras e começavam a se concentrar para uma marcha. Não há relatos oficiais de feridos a tiros, embora o presidente Evo Morales tenha feito um post sobre isso nas redes sociais.
"Como em outubro de 2003, Carlos Mesa inaugura seu golpe de Estado com repressão para causar mortos e feridos en La Paz e e El Alto", escreveu no Twitter
A carta de renúncia de Evo Morales chegou à Assembleia Nacional às 13h (14h em Brasília), segundo informou o deputado Wilson Santamaría. 

Veja Também

Evo Morales renuncia à Presidência da Bolívia

Há expectativa de que a Assembleia Nacional dê sequência ao processo. É preciso agora validar quem será o novo presidente e definir os próximos passos para a sucessão. Por enquanto, o país segue acéfalo.
Em declarações à imprensa, o rival de Morales nas eleições, Carlos Mesa, disse que o país precisa de "uma saída democrática" e pediu que os manifestantes reunidos nas imediações da Assembleia Nacional e da Casa de Governo não impeçam os parlamentares do MAS (Movimento ao Socialismo) de circularem e terem acesso ao voto.
"Se eles não participarem, se fortalece a narrativa de golpe de Estado, que é mentirosa, e queremos fazer as coisas de modo democrático e constitucional", afirmou Mesa.
A segunda vice-presidente do Senado, Jeanine Añez, que será a sucessora, caso seja respeitada a Constituição, declarou que está pronta a assumir o país e a convocar novas eleições.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados