'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Beber água quente é mais um hábito centenário que viralizou recentemente nas redes sociais Crédito: Getty Images

"Apareceu no feed das minhas redes sociais e fiquei simplesmente vendo um vídeo após o outro... até que pensei, por que não tentar?", diz a jovem Maryam Khan, de 21 anos.

Não se trata de nenhum penoso cronograma de exercícios, nem de um elixir caro para tratamento da pele. A tendência que Khan e muitas outras pessoas estão seguindo é simplesmente beber água quente pela manhã.

Sistemas holísticos como a medicina tradicional chinesa e o ayurveda, originário da Índia , promovem os benefícios de beber água quente para a saúde há milhares de anos. Mas esta prática antiga atingiu um novo público global, depois de se difundir pelas redes sociais no início deste ano.

Vídeos no TikTok e no Instagram, marcados com as expressões em inglês "newly Chinese" e "Chinamaxxing", receberam milhões de visualizações. Eles apresentam principalmente jovens bebendo água morna, tomando cafés da manhã mornos e começando seu dia com alongamentos.

Mas esses hábitos simples podem realmente melhorar nossa saúde?

Conservar o 'Qi'

Um dos pontos centrais da medicina tradicional, praticada por milhões de pessoas na China, é que a energia, ou Qi (氣), circula através do corpo e as doenças ocorrem quando este fluxo sofre bloqueios ou desequilíbrios.

Seus proponentes acreditam que beber água morna (a 40-60 °C, para evitar queimaduras da boca ou da garganta) promove e conserva o Qi, melhorando a saúde e aumentando a longevidade.

"Pense nisso como uma casa", explica o pesquisador da medicina tradicional chinesa Shun Au (歐舜英).

Segundo o sistema de saúde holístico, comer alimentos frios age como uma corrente de ar atravessando a casa, afirma o professor.

Esta teoria serve de base para outras orientações da medicina tradicional chinesa, como usar chinelos mornos em casa e começar o dia com uma refeição quente.

Uma rotina matinal tradicional pode oferecer um momento de consciência em um dia atribulado, afirma Maryam Khan Crédito: Maryam Khan

Estes hábitos foram a porta de entrada para a adoção da medicina tradicional chinesa por Khan, assistente de arquitetura que mora atualmente em Londres, depois de observar a tendência no TikTok.

Ela conta que sente benefícios ao começar seu dia com a prática do Tai Chi Chuan, que combina movimentos lentos e fluidos, respiração profunda e meditação, e substituindo seu café habitual por água morna.

"Com a cafeína logo ao acordar, não percebi que me sentia um tanto enjoada em seguida", ela conta. "Comecei a tomar água quente, às vezes com menta, limão... e me senti mais renovada."

Por que as pessoas estão recorrendo à medicina tradicional?

O interesse das gerações mais jovens na internet pelo estilo de vida tradicional chinês reflete uma tendência social em crescimento, segundo Shyama Kuruvilla, diretora em exercício do centro de medicina tradicional global da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Mesmo na Europa, existem estudos populacionais", explica ela.

"Um estudo na Alemanha demonstra que 70% da população ou mais usam alguma forma de medicina integrativa complementar tradicional. E, em alguns países — a China, a Índia —, talvez mais de 90%."

Alguns dos seus proponentes não confiam na medicina moderna, uma mentalidade que pode ter sido amplificada pela pandemia de covid-19.

Um estudo realizado nos Estados Unidos indica que a confiança nos médicos e hospitais caiu de mais de 70% em 2020 para cerca de 40% em 2024, entre as pessoas pesquisadas.

Outras pessoas podem não ter acesso à medicina biomédica ou usar a medicina tradicional como uma alternativa mais barata.

E alguns são atraídos pela medicina tradicional porque ela oferece uma abordagem holística e personalizada. Hábitos como beber água morna podem ser um ponto de entrada para sistemas de saúde que promovem o equilíbrio entre a mente, o corpo e o ambiente.

Estes sistemas também têm significado cultural, espiritual e histórico profundamente enraizado para muitas pessoas.

"Muitos praticantes da medicina tradicional e comunidades indígenas diriam 'usamos isso há milênios... vimos que ajuda as pessoas'", afirma Kuruvilla.

O centro de medicina tradicional global da OMS avalia as evidências existentes, para fornecer orientações aos pacientes e legisladores. É uma tarefa gigantesca, já que, atualmente, menos de 1% do financiamento dedicado às pesquisas de saúde globais é gasto com a medicina tradicional, segundo ela.

"Existe enorme necessidade de aumentar a base de evidências", destaca Kuruvilla.

A especialista da OMS orienta que, antes de experimentar a medicina tradicional, os pacientes devem conversar com seu prestador de assistência médica para confirmar se é seguro no contexto da sua assistência atual.

Mas, e sobre beber água quente, especificamente?

A OMS não tem uma orientação específica, mas Kuruvilla afirma que depende da temperatura da água, da quantidade que você bebe e das suas condições de saúde.

"É tudo questão... de evidências e equilíbrio", destaca ela.

O que diz a ciência?

Beber água morna ao acordar pode oferecer alguns benefícios, segundo a clínica geral Rosy Brooks, especialista em longevidade.

"Existe algum benefício marginal para a digestão e ajuda a evitar a prisão de ventre", destaca ela.

Algumas poucas evidências indicam que a água morna pode ajudar a aliviar espasmos do esôfago, o tubo que conecta a garganta ao estômago, explica Brooks.

"Mas, de qualquer forma, beber água, quente ou fria, é benéfico para a hidratação", prossegue ela.

"Também não há evidências de que a água fria prejudique a saúde", afirma a clínica geral Selina Gray, médica de estilo de vida da clínica privada britânica Dr. Helen Medical.

Ela destaca que, apesar de algumas afirmações veiculadas nas redes sociais, não há evidências de que beber água morna possa queimar gorduras, promover o metabolismo ou "desintoxicar" o corpo.

"Se uma pessoa prefere água morna e o vídeo a incentiva a beber mais, é ótimo, mas não é um atalho metabólico", explica a médica.

Gray foi criada em Singapura, em meio à medicina tradicional chinesa. "Ainda consigo ouvir minha mãe me dizendo para beber água quente para esquentar por dentro", ela conta.

"Estas tradições oferecem rotinas que parecem naturais, mais acessíveis e significativas do ponto de vista cultural."

Oportunidade para reduzir a velocidade

As evidências sobre beber água quente são poucas, mas pesquisas indicam que outras práticas tradicionais podem ser benéficas.

O desjejum quente, preparado com ingredientes integrais, pode muito bem ser nutricionalmente mais completo que uma tigela fria de cereal, por exemplo.

Da mesma forma, embora não haja evidências de que ter os pés frios possa causar doenças, permanecer quente e confortável pode nos ajudar a relaxar e dormir melhor.

E estudos modestos, mas de boa qualidade, concluíram que os exercícios tradicionais chineses do Tai Chi Chuan e Qigong podem aumentar a resistência, a mobilidade e reduzir o estresse.

A manutenção do 'Qi', ou energia, é um conceito central da medicina tradicional chinesa Crédito: Prof. Shun Au

"Muitas vezes, no nosso dia a dia, a nossa mente está correndo", segundo o especialista em medicina chinesa Shun Au. "Nosso corpo e nossa mente estão em dois lugares diferentes."

"Toda a noção de meditação, Qigong e Tai Chi é reduzir essa velocidade."

Brooks não acredita que beber água morna traga grandes benefícios à saúde, mas reconhece que pode ser psicologicamente útil.

"É meio que uma rotina", segundo ela. "E oferece um tempo para você, o que muitas vezes esquecemos no nosso mundo atribulado."

Khan afirma que sentiu repercussões positivas para sua saúde mental e que beber água quente pela manhã traz um momento para ela própria.