China libera US$ 56,5 bilhões em crédito para empresas

Bandeira da China Crédito: Pixabay

O banco central da China , conhecido como PBoC, decidiu nesta sexta-feira (3) reduzir compulsórios bancários pela segunda vez em menos de um mês, como parte de uma estratégia de Pequim de estimular uma economia fortemente atingida pela pandemia de coronavírus

O PboC anunciou que vai cortar os compulsórios exigidos de pequenos e médios bancos comerciais e rurais em um ponto porcentual, liberando 400 bilhões de yuans (US$ 56,5 bilhões) em liquidez no sistema bancário.

A redução ocorrerá em duas etapas, nos dias 15 de abril e 15 de maio, período depois do qual 4 mil bancos e empresas de leasing em operação na China terão de alocar 6% de seus depósitos para o PBoC.

A iniciativa tem o objetivo de encorajar ainda mais a concessão de crédito para pequenas empresas que estão vulneráveis em meio ao choque econômico do coronavírus, afirmou o PBoC.