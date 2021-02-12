Casos de coronavírus diminuíram pela quarta semana seguida, diz OMS

O líder da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também revelou que a iniciativa Covax visa acelerar a imunização global Crédito: Reuters/Folhapress

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, informou que o número global de casos de Covid-19 diminuiu pela quarta semana seguida nos últimos sete dias. Segundo ele, isso ocorre graças a restrições adotadas por países e o progresso da vacinação. "Ainda não é o momento de relaxarmos as medidas de proteção", ponderou o diretor-geral, durante coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça.

Motivo de preocupação ao redor do mundo por supostamente serem mais contagiosas, as variantes do sars-cov-2 surgidas em países como Brasil e África do Sul não devem causar "pânico", segundo a cientista-chefe da OMS, Sumya Swaminathan, uma vez que o surgimento das novas cepas é constante na evolução natural do vírus. Ela ainda reafirmou que os estudos conduzidos até agora não indicam menor proteção das vacinas contra casos graves das variantes descobertas.

ORIGEM

O relatório da equipe de cientistas que viajou à Wuhan, na China, para descobrir a origem do sars-cov-2 será divulgado em algumas semanas, com um resumo das descobertas saindo já na semana que vem, anunciou Tedros. Segundo ele, "algumas questões foram levantadas e outras descartadas" e "todas as hipóteses sobre a origem do vírus ainda estão abertas".