AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Carolina do Sul elege democrata para o Senado pela primeira vez em quase três décadas
Mundo

Carolina do Sul elege democrata para o Senado pela primeira vez em quase três décadas

Annie Andrews derrota Darline Graham, que foi escolhida a dedo pelo Presidente Trump para ocupar o lugar do seu irmão após a sua morte.

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 02:33

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 nov 2026 às 02:33
Imagem BBC Brasil
A ex-pediatra Annie Andrews está cotada para ser a primeira senadora democrata pela Carolina do Sul em décadas. Crédito: Reuters

A democrata Annie Andrews conseguiu uma vitória surpreendente nas eleições de meio de mandato de terça-feira, de acordo com a CBS, parceira da BBC nos EUA.

A candidata republicana ao Senado pela Carolina do Sul, Darline Graham, perdeu a disputa, dando aos democratas sua primeira vitória no Estado em 28 anos.

Graham foi nomeada para ocupar a vaga em julho, após a morte repentina de seu irmão, o senador Lindsey Graham, uma decisão que recebeu o apoio do presidente Donald Trump.

Sendo uma novata na política, ela admitiu durante as primárias que "não estava muito bem informada sobre segurança nacional".

Imagem BBC Brasil
A senadora da Carolina do Sul, Darline Graham, perde a vaga que ocupava após a morte de seu irmão, o ex-senador Lindsay Graham, em julho Crédito: Getty Images

Trump venceu no Estado por 18 pontos percentuais em 2024.

Durante sua campanha nas primárias, Graham reconheceu sua falta de experiência política, particularmente após ter se atrapalhado com uma questão de política externa durante um debate recente.

Questionado sobre a posição dos EUA em relação a Taiwan, Graham disse: "Segurança nacional não é a minha área, não é a minha especialidade, mas eu apoio as Forças Armadas".

Seu irmão, Lindsey Graham, foi eleito para o Senado em 2002 e foi uma das vozes mais influentes de Washington em matéria de política externa, frequentemente defendendo a intervenção militar dos EUA no exterior.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O governo não cabe em seu próprio orçamento
Imagem de destaque
A história de uma promessa, de um santuário e de um bairro no ES
Imagem de destaque
Hub de energia: Eneva enxerga posição do ES como estratégica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.