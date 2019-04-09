Carlos Ghosn diz que executivos da Nissan fizeram "jogo sujo"

Carlos Ghosn Crédito: Reprodução

O executivo brasileiro Carlos Ghosn divulgou mensagem em vídeo nesta terça-feira alegando ser inocente das acusações que vem sofrendo desde o ano passado e que suas ações foram "distorcidas" para que ele parecesse ganancioso.

O ex-presidente da Nissan e da Renault pretendia falar em coletiva de imprensa no próximo dia 11, mas sua prisão em Tóquio na semana passada - a quarta desde novembro último - impediu seus planos.

A mensagem foi gravada um dia antes da prisão de Ghosn, ocorrida na quinta-feira (04), uma vez que ele já esperava ser detido depois de acompanhar o noticiário japonês.

Segundo Ghosn, sua prisão ocorreu devido a um complô de executivos da Nissan que temiam uma possível fusão da montadora japonesa com a Renault. No vídeo, ele afirma que esses executivos fizeram um "jogo muito sujo".

A Nissan respondeu que Ghosn é o único responsável por sua prisão.