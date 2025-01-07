Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Carcereira brasileira filmada fazendo sexo com detento no Reino Unido é condenada à prisão
Mundo

Carcereira brasileira filmada fazendo sexo com detento no Reino Unido é condenada à prisão

Um vídeo de Linda De Sousa Abreu, de 30 anos, fazendo sexo com um detento viralizou no Reino Unido.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

07 jan 2025 às 06:44

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 06:44

Imagem BBC Brasil
Linda De Sousa Abreu foi condenada a 15 meses de prisão Crédito: PA Media
Uma ex-agente penitenciária brasileira no Reino Unido que foi filmada fazendo sexo com um detento foi condenada à prisão por 15 meses.
Linda De Sousa Abreu foi identificada por funcionários da prisão depois que um vídeo foi compartilhado online e viralizou.
O diretor da prisão de Wandsworth disse que as ações de Abreu levaram "menos de um dia" para desfazer os muitos anos de trabalho das funcionárias mulheres em prisões exclusivamente masculinas.
Abreu, de 30 anos, foi presa no Aeroporto de Heathrow, em Londres, quando estava prestes a embarcar em um voo para Madri com seu pai. Ela já havia se declarado culpada do crime de má conduta em cargo público.
Em uma declaração ao Tribunal da Coroa de Isleworth, Andrew Davy, o diretor da prisão de Wandsworth, disse que muitas funcionárias da prisão relataram um aumento em cantadas e assédios por detentos — e que agora, depois desse episódio, estavam sendo consideradas "alvos fáceis".
Imagem BBC Brasil
Linda De Sousa Abreu se declarou culpada de má conduta em cargo público em julho Crédito: Met Police
Abreu e o preso foram filmados em uma cela entre 26 e 28 de junho.
A Polícia Metropolitana de Londres disse que investigações estavam em andamento em relação a dois presos identificados no vídeo.
O tribunal também foi informado de que uma gravação posterior dela realizando um ato sexual com o mesmo preso foi encontrada em sua câmera corporal fornecida pela prisão — e Abreu admitiu ter feito sexo com aquele preso em outra ocasião.
O juiz Martin Edmunds disse que isso mostra que o vídeo que viralizou não era isolado e fazia parte de um comportamento repetido.
Um porta-voz do Serviço Prisional disse: "Embora a esmagadora maioria dos funcionários do Serviço Prisional seja trabalhadora e honesta, estamos pegando cada vez mais a pequena minoria que quebra as regras, reforçando nossa Unidade Anticorrupção e fortalecendo nossos processos de verificação".
"Como a sentença de hoje demonstra, quando os policiais ficam abaixo dos nossos altos padrões, não hesitamos em tomar medidas fortes."
A Associação de Agentes Prisionais, que representa os funcionários das prisões, disse reconhecer que existe um pequeno número de funcionários corruptos trabalhando nas prisões que prejudicavam o trabalho dos outros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES
Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados