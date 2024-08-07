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Perigo

Cão mastiga carregador de celular portátil e põe fogo em casa nos EUA

O Corpo de Bombeiros fez alerta sobre o perigo de baterias de íons de lítio. Segundo a corporação, esse tipo de bateria pode explodir quando danificadas ou mesmo se for superaquecida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 ago 2024 às 14:44

Publicado em 07 de Agosto de 2024 às 14:44

Nas imagens da câmera de segurança da residência os dois cachorros e o gato da casa aparecem assustados com a situação
Nas imagens da câmera de segurança da residência os dois cachorros e o gato da casa aparecem assustados com a situação Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um cachorro foi flagrado iniciando um incêndio acidentalmente em uma casa após mastigar um carregador portátil nos Estados Unidos. O animal aparece deitado em um colchão mordendo o equipamento. O acidente ocorreu em maio e o vídeo gravado por uma câmera de segurança da residência foi divulgado no final de julho pelos bombeiros de Tulsa, em Oklahoma.
Minutos depois, a bateria de lítio do carregador solta faíscas, explode e começa um incêndio. Os colchões da sala pegam fogo enquanto os dois cachorros e o gato da casa aparecem assustados com a situação. Os animais conseguiram sair em segurança por uma porta para cachorro. Os bombeiros ainda mostraram como ficou a residência, que teve danos significativos após as chamas serem debeladas. Ninguém se feriu.
O Corpo de Bombeiros fez alerta sobre o perigo de baterias de íons de lítio. Segundo a corporação, esse tipo de bateria pode explodir quando danificadas ou mesmo se for superaquecida. ''Importante manter fora do alcance de crianças e animais de estimação'', explicou.

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