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Frio extremo

Cachorro deixado do lado de fora de casa morre congelado nos EUA

Segundo a polícia local, os donos do cão vão responder por crueldade aos animais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 10:10

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 10:10

Crédito: Pixabay
Devido às baixas temperaturas nos Estados Unidos, que passa por uma onda de frio extremo neste inverno algumas partes do hemisfério norte, um cachorro morreu congelado na cidade de St. Clair Township, em Ohio. A polícia do condado de Butler informou, nesta quarta-feira, que os donos do cão, cujas identidades não foram divulgadas, serão acusados por crueldade aos animais.
Em uma publicação na página do escritório do xerife, a polícia frisou que fornece forro de palha gratuitamente para as pessoas que não podem arcar com formas de manter seus animais de estimação quentinhos em casa.
"Equipes do setor de proteção aos animais do escritório do xerife do condado de Butler responderam a uma ocorrência em St. Clair Twp para checar a segurança de um cachorro. O cão foi encontrado do lado de fora de uma casa sem qualquer tipo de proteção. Ele morreu congelado devido à severidade do mal tempo", afirmou a polícia no Facebook.
A publicação pediu aos moradores para acionarem a direção de proteção aos animais em caso de suspeitas de maus tratos. O xerife Richard Jones ressaltou que morrer congelado é algo "horrível" de permitir que aconteça com um animal de estimação.
"Se a família não pode arcar com os cuidados apropriados para seus animais de estimação em temperaturas extremas, por favor entre em contato com o setor de proteção dos animais para que possamos ajudar", pediu a polícia.
Nesta quinta-feira, moradores de St. Clair Township devem enfrentar temperaturas entre 19 e 8 graus, negativos.
 

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