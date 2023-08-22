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No Paquistão

Cabo rompe e teleférico fica pendurado com passageiros por mais de 6 horas

O equipamento transportava seis crianças e dois adultos; resgate foi realizado pelo Exército em uma operação considerada delicada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 ago 2023 às 19:19

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 19:19

Teleférico ficou pendurado a centenas de metros acima do chão no Paquistão
Teleférico ficou pendurado a centenas de metros acima do chão Crédito: Exército do Paquistão/Redes sociais
Um teleférico transportando seis crianças e dois adultos ficou pendurado a centenas de metros acima do chão em uma área remota do Paquistão após quebrar nesta terça-feira (22). Os passageiros ficaram presos durante horas, antes de equipes de resgate em helicópteros tentarem resgatá-los.
Membros do Exército podiam ser vistos em uma transmissão na TV local tentando descer por cordas do helicóptero até o teleférico. Um especialista alertou que o resgate foi "incrivelmente delicado" porque o vento gerado pelas hélices do helicóptero poderia enfraquecer ainda mais os cabos que seguravam o teleférico no ar.
O resgate também paralisou paquistaneses de todo o país, que acompanharam pela televisão direto escritórios, lojas, restaurantes e hospitais.
Segundo uma emissora de TV do Paquistão, algumas das pessoas que ficaram presas estavam em contato com seus familiares por celular. As autoridades relataram que os dois adultos estavam consolando as crianças, que tinham entre 11 e 15 anos.
Um dos cabos do teleférico arrebentou enquanto as oito pessoas estavam passando sobre um canyon, no distrito de Battagram, na província de Khyber Pakhtunkhwa. As crianças estavam no caminho para a escola. Os aldeões da comunidade da região frequentemente usam os teleféricos para se deslocarem nas regiões montanhosas do Paquistão.
Helicópteros foram enviados para tentar resgatar as pessoas do teleférico - mas apenas depois que o grupo passou seis horas precariamente suspenso a 350 metros acima do solo, de acordo com Taimoor Khan, porta-voz da autoridade de gerenciamento de desastres.
O primeiro-ministro do Paquistão, Anwaar-ul-Haq Kakar, escreveu no X, o antigo Twitter, que ele ordenou às autoridades "assegurar urgentemente um resgate seguro e a transferência das oito pessoas". "Eu também instruí as autoridades a conduzir inspeções de segurança de todos esses teleféricos privados e garantir que sejam seguros para operar e usar", disse ele na plataforma.
Diversos helicópteros sobrevoavam o local e ambulâncias estavam reunidas no solo. Tipu Sultan, um brigadeiro aposentado do Exército e especialista em defesa, alertou que os helicópteros poderiam tornar a situação pior, mas os comandantes disseram que estavam ciente do risco. Khan acrescentou que os pilotos estavam voando "cuidadosamente".
Em 2017, 10 pessoas morreram quando um teleférico despencou de centenas de metros de altura e caiu em no popular resort de Murree, nas montanhas, depois que o cabo do veículo rompeu.

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