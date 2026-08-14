Brasil inicia processo de reciprocidade contra tarifaço dos EUA; o que acontece agora

O próximo passo será uma análise formal por autoridades brasileiras para entender se o tarifaço dos EUA está enquadrado na Lei de Reciprocidade — e se o governo poderá adotar as respostas previstas na legislação. Ou seja, o Brasil não está — ao iniciar esta consulta — dando início imediato a retaliações (confira abaixo na reportagem as próximas etapas do processo).