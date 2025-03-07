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Bomba intacta da 2ª Guerra encontrada em Paris fecha estação de trem mais movimentada da Europa e causa caos

O artefato não detonado foi encontrado nos trilhos perto da estação — e todos os trens, incluindo o Eurostar, foram cancelados.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

07 mar 2025 às 07:44

Publicado em 07 de Março de 2025 às 07:44

Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
A polícia francesa suspendeu nesta sexta-feira (7/3) totalmente o tráfego ferroviário na Gare du Nord em Paris, a estação de trem mais movimentada do país, depois que uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial foi encontrada nos trilhos que levam ao terminal.
O Eurostar, trem que cruza o Canal da Mancha por meio de um túnel, ligando o Reino Unido à França, e todos os outros trens que chegam e partem da estação foram cancelados enquanto a polícia trabalha para desativar o dispositivo.
O artefato foi encontrado "no meio dos trilhos" durante obras noturnas de manutenção, na região de Saint-Denis, um subúrbio de Paris, a cerca de 1,6 quilômetro ao norte da Gare du Nord, conforme noticiou a imprensa local.
Não é incomum, no entanto, descobrir bombas da época da guerra não detonadas em áreas como esta.
Os bombardeiros britânicos e americanos atacavam regularmente ferrovias em Paris e em outras cidades na tentativa de interromper o esforço de guerra alemão.
O tempo necessário para desativar a bomba vai depender do tamanho do artefato e do acesso a ela.
O ministro dos Transportes da França, Philippe Tabarot, afirmou que os moradores das proximidades não têm com o que se preocupar.
Ele informou ainda que a interrupção dos serviços de trem na Gare du Nord vai durar "o dia todo".
Em entrevista à Sud Radio, ele acrescentou que serviços limitados serão retomados na parte da tarde.
Imagem BBC Brasil
A Gare du Nord, em Paris, ficou lotada de passageiros em busca de atualizações Crédito: Reuters
A Gare du Nord é a estação de trem mais movimentada da Europa, e atende a 214 milhões de passageiros por ano, de acordo com o Eurostar.
Por enquanto, não há trens do Eurostar em circulação — a empresa informou que seus serviços entre Londres e Paris vão permanecer suspensos pelo resto do dia.
As linhas urbanas locais também foram afetadas e, sempre que possível, estes trens estão sendo desviados para outras estações.
Imagem BBC Brasil
Muitos passageiros que tiveram os trens cancelados tentavam decidir o que fazer a seguir Crédito: Reuters
Nesta manhã, uma grande aglomeração de pessoas aguardava na Gare du Nord em busca de novas informações. Placas no local avisam aos passageiros que os serviços estão suspensos até novo aviso.
A estação de St Pancras, em Londres, de onde partem os trens para Paris, também estava lotada por conta dos cancelamentos.
Imagem BBC Brasil
A Gare du Nord é a estação de trem mais movimentada da Europa Crédito: Reuters

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