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Em reunião privada

Bolsonaro pediu ajuda a Biden contra Lula nas eleições, diz Bloomberg

O encontro se deu em meio à viagem do presidente brasileiro aos EUA para participar da Cúpula das Américas, em Los Angeles

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 11:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jun 2022 às 11:01
O presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ajuda ao seu homônimo dos Estados Unidos, Joe Biden, para vencer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais deste ano. O pedido foi feito durante uma reunião privada que os dois tiveram na última quinta-feira (9), segundo informações da agência Bloomberg.
O encontro se deu em meio à viagem do presidente brasileiro aos EUA para participar da Cúpula das Américas, em Los Angeles.
Bolsonaro e Biden em foto Oficial da IX Cúpula das Américas
Bolsonaro e Biden em foto Oficial da IX Cúpula das Américas Crédito: Alan : Alan Santos/PR
De acordo com fontes anônimas citadas pela agência, Bolsonaro retratou Lula como um perigo para os interesses dos EUA. Biden, porém, falou sobre a importância de preservar a integridade eleitoral do Brasil e, ao receber o pedido de ajuda de seu par brasileiro, mudou o assunto da conversa, segundo o relato da Bloomberg.
Procurados pela agência de notícias americana, nem o governo brasileiro e nem o americano comentaram a informação.
Pesquisas de opinião apontam Lula em primeiro lugar na corrida ao Palácio do Planalto, com maior ou menor vantagem, dependendo do instituto que fez a sondagem. Em alguns casos, os levantamentos mostram que existe a possibilidade de o petista liquidar a disputa ainda no primeiro turno.
Segundo a última pesquisa Datafolha para presidente, divulgada no mês passado, Lula tinha 21 pontos percentuais de vantagem sobre Bolsonaro, com 48% das intenções de voto. O atual presidente ficou com 27%.
Bolsonaro diz que "mudou" de opinião a respeito de Biden
Durante entrevista coletiva ontem, Bolsonaro disse que "mudou" de opinião a respeito de Biden, ao ser questionado a respeito dessa reunião privada. Ele afirmou ainda que o encontro serviu como uma espécie de "reaproximação" com o atual presidente dos EUA.
No entanto, o presidente brasileiro afirmou também que irá se encontrar com o ex-mandatário norte-americano Donald Trump antes das eleições no Brasil. "Conversei com ele essa semana e convidei como sempre. Ele quer, dois meses antes da eleição, encontrar comigo aqui ou lá", disse.

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