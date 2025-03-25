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Bolsonaro pede 'ajuda do exterior' em entrevista a jornal britânico

"O Brasil não tem como sair dessa situação sozinho. Precisa de apoio do exterior", disse Bolsonaro ao Financial Times.

Publicado em 25 de Março de 2025 às 11:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

25 mar 2025 às 11:44
Imagem BBC Brasil
Bolsonaro acompanha julgamento no STF nesta terça-feira, em Brasília Crédito: Gustavo Moreno/STF
Na iminência do julgamento da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por envolvimento em uma suposta trama golpista, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu "apoio do exterior" e comparou situação do Brasil a uma "ditadura" em entrevista ao jornal britânico Financial Times.
"Temos um problema de ditadura, uma ditadura real", disse Bolsonaro na entrevista publicada nesta terça-feira (25/3).
"O Brasil não tem como sair dessa situação sozinho. Precisa de apoio do exterior."
Bolsonaro disse ainda ao Financial Times que a "ajuda americana é muito bem-vinda" e agradeceu o presidente americano, Donald Trump, por encerrar a USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional), que, segundo ele, havia "interferido" na maior democracia da América Latina (o Brasil).
O ex-presidente não disse o que exatamente espera de Trump.
Na entrevista, Bolsonaro também faz críticas ao ministro do STF Alexandre de Moraes. "Teve pressa em me condenar". "Ele já tem a sentença para mim, 28 anos de prisão."
"Não acho que eles me queiram na cadeia, eles me querem morto. É isso que está em jogo no Brasil", declarou o ex-presidente.

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