Bolsonaro lamenta morte de Shinzo Abe e diz temer 'inimigo interno'

José Matheus Santos e Danielle Castro

RECIFE, PE, E PIRASSUNUNGA, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou, na manhã desta sexta-feira (8), o assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe . O ex-premiê foi morto durante ato de campanha eleitoral na cidade de Nara.

O chefe do Executivo brasileiro manifestou pesar pela morte do ex-premiê durante agenda no interior de São Paulo. "Me traz à memória os momentos que tive com ele no Brasil e no Japão e o carinho que temos com a comunidade japonesa que vive no nosso país", disse Bolsonaro durante discurso em Pirassununga.

O ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe no chão, com as mãos no peito, após ser baleado no Japão. Crédito: Kyodo/REUTERS

"Um homem afável, inteligente, patriota, que em todas as vezes em que estivemos juntos buscou o bem-estar da sua população, bem como ouvindo o que eles poderiam colaborar para com o nosso povo brasileiro", acrescentou.

O presidente disse ainda que decretou luto oficial de três dias no Brasil em razão da morte de Abe. A determinação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

"É o preço por lutar pelo seu país. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o inimigo não está lá fora, está dentro da nossa pátria" Jair Bolsonaro - Presidente

No caso de Abe, ainda não está clara a possível motivação do ataque. Já a facada contra Bolsonaro é envolta por uma série de especulações e teorias da conspiração. O relatório parcial do segundo inquérito aberto pela Polícia Federal para investigar o caso confirmou que, pelas evidências encontradas até o momento, não houve mandante do crime e o autor agiu sozinho.

Presidente Jair Bolsonaro com o ex-premiê do Japão, Shinzo Abe Crédito: Alan Santos/PR

Mais cedo, Bolsonaro descreveu o assassinato de Abe, em uma publicação no Twitter, como uma "crueldade injustificável". Também agradeceu à amizade do ex-líder com o Brasil e pediu que o crime seja punido com rigor. "Estamos com o Japão." Outros chefes de Estado também lamentaram a morte de Abe.

Bolsonaro participou de cerimônia de entrega de espadins em Pirassununga. Após as falas sobre Abe, houve um momento de silêncio entre os presentes em memória do ex-premiê.