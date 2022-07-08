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Baleado no Japão

Bolsonaro lamenta morte de Shinzo Abe e diz temer 'inimigo interno'

Ex-premiê japonês foi morto durante campanha eleitoral; embora não tenha feito referência direta ao episódio, Bolsonaro foi alvo de atentado também em ato de campanha eleitoral, em 2018
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jul 2022 às 13:44

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 13:44

  • José Matheus Santos e Danielle Castro

RECIFE, PE, E PIRASSUNUNGA, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou, na manhã desta sexta-feira (8), o assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. O ex-premiê foi morto durante ato de campanha eleitoral na cidade de Nara.
O chefe do Executivo brasileiro manifestou pesar pela morte do ex-premiê durante agenda no interior de São Paulo. "Me traz à memória os momentos que tive com ele no Brasil e no Japão e o carinho que temos com a comunidade japonesa que vive no nosso país", disse Bolsonaro durante discurso em Pirassununga.
O ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe no chão, com as mãos no peito, após ser baleado no Japão.
O ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe no chão, com as mãos no peito, após ser baleado no Japão. Crédito: Kyodo/REUTERS
"Um homem afável, inteligente, patriota, que em todas as vezes em que estivemos juntos buscou o bem-estar da sua população, bem como ouvindo o que eles poderiam colaborar para com o nosso povo brasileiro", acrescentou.
O presidente disse ainda que decretou luto oficial de três dias no Brasil em razão da morte de Abe. A determinação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.
"É o preço por lutar pelo seu país. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o inimigo não está lá fora, está dentro da nossa pátria"
Jair Bolsonaro - Presidente
Embora não tenha feito referência direta ao episódio, Bolsonaro foi alvo de um atentado também durante um ato de campanha eleitoral, em 2018. Ele sofreu uma facada na barriga em Juiz de Fora (MG) e chegou a ser socorrido para um hospital, onde passou por cirurgia no intestino.
No caso de Abe, ainda não está clara a possível motivação do ataque. Já a facada contra Bolsonaro é envolta por uma série de especulações e teorias da conspiração. O relatório parcial do segundo inquérito aberto pela Polícia Federal para investigar o caso confirmou que, pelas evidências encontradas até o momento, não houve mandante do crime e o autor agiu sozinho.
Presidente Jair Bolsonaro com o ex-premiê do Japão, Shinzo Abe, assassinado durante campanha eleitoral
Presidente Jair Bolsonaro com o ex-premiê do Japão, Shinzo Abe Crédito: Alan Santos/PR
Mais cedo, Bolsonaro descreveu o assassinato de Abe, em uma publicação no Twitter, como uma "crueldade injustificável". Também agradeceu à amizade do ex-líder com o Brasil e pediu que o crime seja punido com rigor. "Estamos com o Japão." Outros chefes de Estado também lamentaram a morte de Abe.

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Bolsonaro participou de cerimônia de entrega de espadins em Pirassununga. Após as falas sobre Abe, houve um momento de silêncio entre os presentes em memória do ex-premiê.
Uma das balas que atingiu o político teria penetrado o coração. Abe foi socorrido e levado ao hospital em parada cardiorrespiratória. Recebeu transfusões de sangue, mas não foi possível estancar o sangramento.

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