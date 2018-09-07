Tudo o que você precisa saber sobre o atentado contra Jair Bolsonaro

O candidato à presidência da Repúblicana tarde desta quinta-feira (6) durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele era carregado por apoiadores quando foi golpeado no abdômen. O suspeito,, foi preso em flagrante por policiais militares que estavam no local no momento do atentado., de acordo com o delegado Rodrigo Rolli, da Delegacia de Homicídios de Juiz de Fora, em Minas Gerais.