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Estímulos

Biden reitera a democratas necessidade de novo pacote fiscal nos EUA

Segundo comunicado, Biden conversou com o líder da bancada democrata no Senado, Chuck Schumer, e com a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jan 2021 às 17:10

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 17:10

Joe Biden alcançou os votos necessários para ser declarado presidente dos Estados Unidos
Joe Biden reiterou a importância de se aprovar uma nova rodada de estímulos fiscais Crédito: Reuters/Folhapress
Em conversas telefônicas com lideranças democratas no Congresso, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou a importância de se aprovar uma nova rodada de estímulos fiscais para atenuar os efeitos econômicos do coronavírus e financiar os esforços para o combate à doença, incluindo a vacinação.
Segundo comunicado divulgado na noite desta sexta-feira (8) pelo escritório de transição da futura gestão, Biden conversou com o líder da bancada democrata no Senado, Chuck Schumer, e com a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, em telefonemas separados.
O ex-vice-presidente agradeceu aos dois pela forma como lidaram com os protestos violentos de apoiadores do atual líder da Casa Branca, Donald Trump, na sede do legislativo, na última quarta-feira. Ele também parabenizou Schumer pela conquista do controle do Senado, após as vitórias no segundo turno da Geórgia.

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