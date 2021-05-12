Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Biden e oposição "trabalham juntos" por pacote de infraestrutura
Estados Unidos

Biden e oposição "trabalham juntos" por pacote de infraestrutura

Após quase duas horas de reunião no Salão Oval da Casa Branca, líderes republicanos deixaram claro que elevar impostos seria algo vetado por eles

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 17:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mai 2021 às 17:17
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC).  Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e líderes do oposicionista Partido Republicano demonstraram a disposição de trabalhar juntos em um novo pacote de infraestrutura, mas há divergências profundas ainda sobre o tamanho do plano e a proposta de alta em impostos para custeá-lo. Após quase duas horas de reunião no Salão Oval da Casa Branca, líderes republicanos deixaram claro que elevar impostos seria algo vetado por eles.
O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, disse que a oposição deixou claro que não deseja alterar a lei tributária de 2017, como deseja Biden.
O líder da minoria na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, qualificou uma elevação de impostos como "o maior erro que se pode cometer".
Biden tenta financiar mais de US$ 4 trilhões em gastos. Um grupo de republicanos no Senado preparou uma contraproposta de US$ 568 milhões.
McConnell disse que um pacote entre US$ 600 e US$ 800 bilhões poderia no fim ser aceito pelos republicanos.

Veja Também

Prefeito diz que Nova York pode vacinar turistas contra a Covid-19

Governo Biden apoia quebra de patentes para vacina de Covid-19 na OMC

Biden amplia metas para avançar em vacinação, inclusive entre jovens

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Mundo Joe Biden
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados