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Partido Democrata

Bernie Sanders anuncia que será candidato a presidente dos EUA em 2020

Político concorreu em 2016 pela indicação democrata à presidência em uma disputa que foi vencida por Hillary Clinton; agora quer enfrentar Donald Trump nas urnas

Publicado em 

19 fev 2019 às 14:48

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 14:48

O senador independente pelo estado de Vermont, Bernie Sanders, anunciou nesta terça-feira (19) que concorrerá pela segunda vez às primárias do Partido Democrata para alcançar a candidatura à Presidência nas eleições americanas de 2020.
Bernie Sanders Crédito: Divulgação
“Nossa campanha não é apenas sobre derrotar Donald Trump, um dos presidentes mais perigosos que já vimos, ou ganhar a nomeação democrata e a eleição geral. Nossa campanha é sobre transformar nosso país e criar um governo baseado nos princípios de justiça econômica, social, racial e ambiental”, disse Sanders ao anunciar a candidatura.
Sanders é um dos maiores críticos do atual mandatário dos EUA, Donald Trump, e já o chamou de “racista”. O político se define como um “democrata socialista” e concorreu em 2016 pela indicação democrata à presidência em uma disputa que foi vencida por Hillary Clinton.
O impacto da sua campanha na época, no entanto, reverberou nos quadros do partido e também no eleitorado. E um dos principais efeitos foi o fortalecimento da corrente democrata considerada mais progressista e alinhada à esquerda.
Agora, o político faz parte de uma longa lista de democratas que pretendem receber a nomeação do partido para o pleito presidencial e disputar a Casa Branca contra um rival republicano, e que possivelmente será Trump. (Da Exame com agências internacionais)

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