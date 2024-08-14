Bebês gêmeos são mortos em Gaza enquanto pai registrava nascimento

Mohammed Abu al-Qumsan mostra as certidões de nascimento de seus gêmeos após saber que eles foram mortos em um ataque israelense Crédito: Getty Images

Gêmeos recém-nascidos foram supostamente mortos em um ataque de Israel em Gaza enquanto o pai estava em um cartório local para registrar o nascimento deles.

Asser, um menino, e Ayssel, uma menina, tinham apenas quatro dias de vida quando o pai, Mohammed Abu al-Qumsan, foi buscar suas certidões de nascimento.

Enquanto ele estava do lado de fora, seus vizinhos ligaram para avisar que sua casa em Deir al-Balah havia sido bombardeada.

O ataque também matou sua esposa e a avó dos gêmeos.

"Eu não sei o que aconteceu", disse ele. "Me disseram que foi um projétil que atingiu a casa."

"Eu nem tive tempo de comemorar o nascimento deles", acrescentou.

O ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, afirma que 115 bebês nasceram e foram mortos durante a guerra.

Segundo a agência de notícias AP, a família havia seguido uma ordem para evacuar a Cidade de Gaza nas primeiras semanas da guerra entre Israel e Gaza, buscando abrigo em uma parte central da faixa, conforme instrução do Exército israelense.

A BBC questionou o Exército israelense sobre o ataque e está aguardando uma resposta.

Israel afirma que tenta evitar danos a civis e atribui suas mortes ao fato de o Hamas operar em áreas residenciais densas, incluindo o uso de edifícios civis como abrigo.

No entanto, as autoridades raramente comentam ataques específicos.

Vários desses abrigos em Gaza foram atacados nas últimas semanas.

Israel atribui mortes de civis a ações do Hamas como usar edifícios residenciais como abrigo Crédito: EPA

No sábado (3), um ataque aéreo israelense em um prédio escolar que abrigava palestinos deslocados na Cidade de Gaza matou mais de 70 pessoas, segundo o diretor de um hospital disse à BBC.

Um porta-voz militar israelense disse que a escola "servia como uma instalação militar ativa do Hamas e da Jihad Islâmica", o que foi negado pelo Hamas.

Israel contestou o número de mortos, mas a BBC não conseguiu verificar de forma independente os números de nenhum dos lados.

Militantes do Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas em um ataque a Israel em 7 de outubro, levando outras 251 como reféns para Gaza.

Esse ataque desencadeou uma grande ofensiva militar israelense em Gaza e a guerra atual.