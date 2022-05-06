Avião inicia viagem e precisa voltar, pois piloto não fez prova final para voar

Aeronave da Virgin Atlantic foi obrigada a retornar no meio do percurso Crédito: Virgin Atlantic/Divulgação

Um voo da empresa Virgin Atlantic que saía de Londres e partia rumo a Nova York no dia 2 de maio teve de retornar ao aeroporto de origem 40 minutos após a decolagem. O motivo: o piloto não havia feito a prova final da companhia para poder voar.

Segundo a CNN, depois de perceberem o "erro de escalação", os passageiros tiveram de retornar, o que acarretou em um atraso de quase três horas para chegarem ao destino.

O primeiro oficial, apesar de ser qualificado de acordo com os regulamentos de voo do Reino Unido, precisava concluir o voo interno de avaliação final da companhia aérea, segundo comunicado. Ele tinha um outro piloto experiente ao lado, mas sem as qualificações para treina-lo.