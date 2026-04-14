Autoridades dos EUA divulgam foto de Alexandre Ramagem sob custódia do ICE

Ex-deputado federal foi preso por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) na segunda-feira Crédito: Orange County incarcerations

Na imagem, Ramagem aparece de moletom verde. Na descrição, além das informações de sexo, idade e raça, há também a identificação da unidade em que ele está detido.

A descrição immigrantion hold (ou seja, "detenção por imigração") contradiz a versão de aliados de Ramagem, que diziam que ele teria sido preso por uma infração de trânsito.

Na segunda, o jornalista e empresário Paulo Figueiredo publicou em seu perfil no X (antigo Twitter) que o status migratório de Ramagem nos EUA seria legal, uma vez que o ex-deputado teria feito um pedido de asilo no país.

"Para deixar absolutamente claro: o governo brasileiro não teve qualquer participação nesse episódio. Trata-se de um procedimento padrão da imigração americana. Isso não tem absolutamente nada a ver com o pedido de extradição do Brasil, que segue em análise no Departamento de Estado", disse Figueiredo.

O acontecimento gerou reações de políticos à direita, que prometeram ajuda a Ramagem, e à esquerda, que ironizaram o fato de a prisão ter sido feita pelo ICE, a polícia migratória americana, conhecida por sua truculência, que ganhou força com Trump.

Alexandre Ramagem foi preso nesta segunda-feira, em Orlando, na Flórida, por autoridades migratórias norte-americanas Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Ramagem foi condenado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. Ele também foi demitido da Polícia Federal, onde era delegado. Ao longo do processo, sua defesa alegou sua inocência.

Esse "atalho" para ter Ramagem de volta ao Brasil, segundo essa fonte, foi uma forma de contornar a demora na avaliação do pedido de extradição já feito pelo Brasil contra Ramagem e sua possível rejeição.

Em dezembro de 2025, já após o fim da etapa de recursos sobre sua condenação, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes emitiu uma ordem de extradição contra Ramagem.

As autoridades brasileiras encaminharam o pedido de extradição aos Estados Unidos, mas ainda não haviam tido resposta sobre se o país aceitaria a solicitação do STF ou não.

Segundo a fonte ouvida pela BBC News Brasil, as informações sobre Ramagem foram repassadas há alguns meses, mas só agora a agência teria atuado para prender o ex-deputado federal.

Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, a PF não menciona Ramagem, mas cita que a prisão de um "condenado" pelos atos de 8 de janeiro teria ocorrido em Orlando após cooperação internacional.

"A prisão decorreu de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e as autoridades policiais dos EUA. O preso é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, de golpe de Estado e de tentativa de abolição violenta do Estado de Direito", disse a nota.