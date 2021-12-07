Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Ativo do Viagra pode reduzir o desenvolvimento do Alzheimer, diz estudo
"Sildenafil"

Ativo do Viagra pode reduzir o desenvolvimento do Alzheimer, diz estudo

Estudo inicial com dados de 7 milhões de americanos apontou o medicamento como o mais eficiente. Pesquisador diz que ainda são necessários mais testes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 dez 2021 às 15:16

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 15:16

Homem toma remédio
Os pesquisadores chegaram a cálculos que mostravam a eficácia superior de 69% do sildenafil em barrar o desenvolvimento do Alzheimer. Crédito: Reprodução/ Pexels
O sildenafil, substância que compõe o Viagra, pode reduzir o desenvolvimento de Alzheimer em até 69% quando é comparado com outras drogas, afirmou estudo americano publicado nesta segunda-feira (6) na revista Nature Aging .
Realizado por um time de pesquisadores da Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, o estudo envolveu a análise inicial de 1.608 remédios aprovados pela FDA (agência de alimentos e drogas) com informação de aproximadamente 7 milhões de pacientes americanos.
O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e é reconhecida como o tipo de demência mais prevalente ao redor do mundo. Segundo dados do estudo, é esperado que a doença afete 16 milhões de americanos até 2050.
No Brasil, existe uma prevalência média de 1 milhão de pessoas que sofrem de demência. Ainda não existe tratamento que cure esse quadro clínico.
Na investigação, os pesquisadores estudaram alguns aspectos genéticos e biológicos que poderiam estar associados ao Alzheimer, como o proliferamento das proteínas beta amiloide e tau que estão associados com o desenvolvimento da doença.
Assim, os cientistas acompanharam por seis anos os efeitos do sildenafil em três grupos de usuários. O primeiro era formado por aqueles que usavam a substância contra os que não a utilizavam. Já o segundo grupo foi composto de pacientes que ingeriam o sildenafil em comparação a pessoas que utilizavam outras drogas que não tinham evidência contra o Alzheimer. E, por último, havia o grupo de sujeitos que usaram o sildenafil contra outros que utilizavam medicamentos sem evidência no combate à doença.
A partir daí, os pesquisadores chegaram a cálculos que mostravam a eficácia superior de 69% do sildenafil em barrar o desenvolvimento do Alzheimer.
Os pesquisadores entenderam que a substância teve esse resultado animador por atuar de forma concomitante contra as proteínas beta amiloide e tau em vez de agir somente em uma delas. "Nosso estudo testou a hipótese de que a dupla atuação nas vias da beta amiloide e tau pelo sildenafil pode fornecer melhores benefícios clínicos em comparação com a segmentação [isolada das proteínas", afirmou Feixiong Cheng, líder do estudo e membro do Instituto de Medicina Genética da Cleveland Clinic.
Mesmo com os resultados importantes, Cheng chama a atenção de que ainda é necessário realizar novos testes clínicos para atingir um maior grau de confiança do sildenafil contra o Alzheimer.
"Estamos planejando ativamente um ensaio clínico de fase dois (RCT) agora e o cronograma depende de muitos fatores, como recrutamento de pacientes e apoio financeiro também. Se tivermos apoio financeiro suficiente para nossos próximos ensaios, podemos ter resultados preliminares entre 1 a 3 anos", afirmou.
O cientista também vê a possibilidade de, no futuro, mesclar o sildenafil com outras drogas no combate à doença. "Estamos testando ativamente as terapias de combinação de medicamentos; ainda, não temos os resultados [dessa combinação com algumas drogas]", conclui Cheng.

Veja Também

Pandemias futuras podem ser mais mortais e contagiosas, diz cientista

Reino Unido e Dinamarca registram alta de casos de Ômicron

Novas regras anticovid para não vacinados entram em vigor na Itália

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política medicina Saúde Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados