Atirador mata 3 em praça de alimentação de shopping nos EUA e é morto

O departamento de polícia de Greenwood, em Indiana (EUA), informou que ao menos quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas, incluindo uma garota de 12 anos, durante um tiroteio em um shopping da cidade na noite deste domingo (17). Entre os mortos está o homem que a polícia suspeita ser o atirador. Segundo as autoridades, ele foi morto "por um indivíduo armado", mas ainda não foi identificado e não se concluiu um motivo para o crime.
O chefe de polícia Jim Ison disse que o atirador entrou na praça de alimentação do shopping e abriu fogo, antes de ser atingido por uma pessoa armada.
Investigadores irão analisar uma mochila deixada na cena do crime, que já foi evacuada. "O que parece é que ele tinha um rifle e alguns carregadores de munições", afirmou Ison em entrevista coletiva.
A corporação pediu ao público que evite a região do shopping Greenwood Park Mall, porém assegurou que não há mais perigo iminente.