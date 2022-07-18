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Em Indiana

Atirador mata 3 em praça de alimentação de shopping nos EUA e é morto

Segundo as autoridades, ele foi morto "por um indivíduo armado", mas ainda não foi identificado e não se concluiu um motivo para o crime
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jul 2022 às 09:06

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 09:06

O departamento de polícia de Greenwood, em Indiana (EUA), informou que ao menos quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas, incluindo uma garota de 12 anos, durante um tiroteio em um shopping da cidade na noite deste domingo (17). Entre os mortos está o homem que a polícia suspeita ser o atirador. Segundo as autoridades, ele foi morto "por um indivíduo armado", mas ainda não foi identificado e não se concluiu um motivo para o crime.
Equipes de emergência do lado de fora de shopping em Greenwood, Indiana, onde ocorreu um tiroteio.
Equipes de emergência do lado de fora de shopping em Greenwood, Indiana, onde ocorreu um tiroteio. Crédito: Kelly Wilkinson/USA Today Network via REUTERS
O chefe de polícia Jim Ison disse que o atirador entrou na praça de alimentação do shopping e abriu fogo, antes de ser atingido por uma pessoa armada.
Investigadores irão analisar uma mochila deixada na cena do crime, que já foi evacuada. "O que parece é que ele tinha um rifle e alguns carregadores de munições", afirmou Ison em entrevista coletiva.
A corporação pediu ao público que evite a região do shopping Greenwood Park Mall, porém assegurou que não há mais perigo iminente.

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