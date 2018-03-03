Ataque turco mata 36 soldados pró-governo sírio em Afrin

Bandeira da Síria Crédito: Pixabay

Aviões de guerra da Turquia atingiram forças pró-governo sírio na região de Afrin, norte da Síria, matando pelo menos 36 pessoas neste sábado (03), segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. As forças pró-governo entraram em Afrin na semana passada em apoio à milícia curda YPG, alvo declarado da operação lançada pela Turquia e pelos seus aliados rebeldes sírios, em janeiro.

O Observatório afirma que o ataque aéreo, que acertou um campo em Kafr Jina, marcou a terceira vez em 48 horas que aviões de guerra da Turquia atingiram forças pró-governo na região. As Forças Democráticas da Síria, uma aliança liderada pelo YPG, disse em um comunicado que os ataques aéreos da Turquia buscavam atingir posições das "forças populares" do exército sírio entre as 5h e 10h, no horário local. Nenhuma informação sobre mortos foi dada, no entanto.

Ainda neste sábado, o primeiro-ministro turco Binali Yildirim disse que as forças do seu país assumiram o controle da cidade de Rajo das mãos dos militantes. O Observatório afirmou que o exército turco estava no controle de aproximadamente 70% da cidade, a 25 quilômetros ao noroeste da cidade de Afrin. Yildirim, que falou durante um encontro na província de Konya, afirmou que o enclave curdo tinha sido cercado pelas forças militares, a polícia especial e forças paramilitares.

"Afrin foi cercado. Temos limpado todas as áreas ao redor de nossas fronteiras do terrorismo", afirmou.

O comunicado das Forças Democráticas da Síria disse que um grupo de forças turcas e facções sírias aliadas infiltraram-se em Rajo, onde conflitos continuam. A Turquia vê o YPG como uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que luta uma insurgência de três décadas na Turquia e é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e a Turquia. O YPG tem sido um aliado importante para os Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico.

Ainda na Síria, as forças do governo sírio ganharam mais terreno neste sábado em um ataque contra Guta Oriental, nas proximidades de Damasco, em sua busca para derrotar o maior enclave rebelde perto da capital, disse um grupo que acompanha a guerra e um serviço de notícias administrado pela parte libanesa do Hezbollah.