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EUA

Ataque a tiros deixa ao menos 11 mortos na Virgínia

O Departamento de Polícia da cidade informou que o suspeito de ser o atirador também foi morto

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 23:58

Publicado em 

31 mai 2019 às 23:58
Ao menos 11 pessoas morreram em um ataque a tiros em um centro municipal em Virginia Beach, no estado americano da Virgínia Crédito: Divulgação
Ao menos 11 pessoas morreram em um ataque a tiros em um centro municipal em Virginia Beach, no estado americano da Virgínia, nesta sexta-feira (31), informaram as autoridades locais.
O Departamento de Polícia da cidade informou que o suspeito de ser o atirador também foi morto. Ele seria funcionário municipal.
Mais cedo, o órgão tinha dito que ele tinha sido detido e que seis pessoas tinham ficado feridas. 
"Este é o dia mais devastador da história de Virginia Beach", disse o prefeito Robert M. Dyer.
Antes, o órgão tinha usado as redes sociais para pedir a população que evitassem a região do centro devido ao ataque. 
O ataque ocorreu no Building nº 2 do Virginia Beach Municipal Center, um complexo de escritórios e agências municipais, incluindo o Departamento de Polícia. No Building nº 2 ficam os departamentos de planejamento e de obras públicas. 
O ataque começou por volta das 17h locais (18h de Brasília). Uma testemunha disse a uma afiliada do canal de TV NBC que os funcionários estavam trabalhando no centro quando começaram a ouvir os tiros.
O governador Ralph Northam afirmou em uma rede social que está "monitorando a situação" e pediu que a população "siga todas as instruções dos agentes da lei".
Uma funcionária do departamento de Obras Públicas identificada como Megan Banton disse ao canal Channel 13 NewsNow que ela e cerca de 20 colegas fizeram uma barricada nos escritórios com mesas. Ela disse que eles podiam ouvir os tiros e os policiais gritando "abaixem-se". 
Cinco pessoas foram enviadas para o Sentara Virginia Beach General Hospital, segundo o jornal The Washington Post.
"As vítimas são amigos e vizinhos", afirmou o vereador por Virginia Beach Michael Berlucchi, segundo o Post. "E pessoas que servem à população de Virginia Beach. Essa é uma tragédia horrível, sem sentido." 

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