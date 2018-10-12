Astronautas que sobreviveram a pouso forçado irão ao espaço novamente

O furacão visto da Estação Espacial Internacional Crédito: Divulgação/Ricky Arnold

O astronauta americano Nick Hague e o cosmonauta Alexei Ovchinin, que sobreviveram a um pouso forçado da cápsula espacial Soyuz na quinta-feira (11), irão embarcar para a Estação Espacial Internacional no primeiro semestre do ano que vem, informou Dmitry Rogozin, diretor da agência espacial russa (Roscosmos) nesta sexta-feira (12). Por medida de segurança, todos os lançamentos espaciais tripulados foram suspensos até que as causas do incidente sejam reveladas. Rogozin ordenou a criação de uma comissão para investigar o fato. O Comitê Investigativo da Rússia também abriu uma investigação criminal.

Na quinta-feira (11), Hague e Ovchinin embarcaram numa cápsula Soyuz para MS-10 que os levariam para a Estação Espacial Internacional, mas cerca de dois minutos após o lançamento os propulsores do foguete falharam. Após o defeito, a cápsula se separou do foguete e retornou em modo de descida balístico, com ângulo de aterrissagem mais agudo que o normal. Apesar do susto, os dois não se feriram no procedimento de emergência.

Este foi o primeiro problema grave numa missão tripulada da Soyuz desde 1983, quando a tripulação escapou por pouco de uma explosão da torre de lançamento. Agora, a Rússia terá que comprovar a segurança da cápsula para se manter como o veículo de transporte para a Estação Espacial Internacional, no momento em que empresas privadas, como a SpaceX e a Boeing, desenvolvem espaçonaves para esta finalidade.

De acordo com a agência de notícias russa Interfax, uma fonte envolvida nas investigações informou que a suspeita é que uma importante válvula não tenha aberto corretamente por causa de uma falha no cartucho de ignição. Isso teria impedido a separação do primeiro estágio do segundo estágio do foguete.

Sergei Krikalev, funcionário Roscosmos, afirmou nesta sexta-feira (12) que uma missão não tripulada para a Estação Espacial Internacional também deve ser adiada. O cargueiro Progress, que leva alimentos e outros suprimentos ao espaço, usa o mesmo sistema de foguetes que a Soyuz. Mesmo com o atraso, os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional não devem enfrentar problemas, pois a comida estocada deve durar até abril do ano que vem.