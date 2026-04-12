As vídeos virais de IA da guerra do Irã no estilo lego – divertimento ou propaganda?

Crédito: Explosive Media

À primeira vista, parecem cenas que poderiam ter saído de um filme de Lego , embora mais vívidas e aceleradas.

Mas esses vídeos virais gerados por IA , inspirados na estética Lego instantaneamente reconhecível, apresentam crianças morrendo, caças e o presidente dos EUA, Donald Trump — e são, na verdade, propaganda pró-Irã.

Para nosso novo podcast da BBC, Top Comment (disponível somente em inglês), falamos com um representante da Explosive Media, uma das principais contas responsáveis por gerar esses clipes. Ele pediu que nos referíssemos a ele como Sr. Explosive.

Trata-se de um operador experiente de redes sociais que inicialmente nega trabalhar para o governo iraniano. Em entrevistas anteriores, o veículo afirmou ser "totalmente independente". Mas, após mais questionamentos, o Sr. Explosive admite que o regime é um "cliente" — algo que ele nunca havia confirmado publicamente.

A mensagem predominante desses vídeos é que o Irã estaria resistindo ao que vê como um opressor global todo‑poderoso: os Estados Unidos.

Os clipes são chamativos e nada sutis — mas isso não diminuiu a intensidade com que as pessoas os compartilham e comentam.

Em um dos vídeos, Donald Trump cai por um turbilhão de documentos do "arquivo Epstein", enquanto letras de rap dizem que "os segredos estão vazando, a pressão está aumentando".

Em outro, George Floyd aparece sob a bota de um policial enquanto ouvimos que o Irã está "aqui por todos aqueles a quem o seu sistema já prejudicou".

"Slopaganda" — termo cunhado em um artigo acadêmico no ano passado como um trocadilho com "IA ruim" — é fraco demais para capturar o quão poderoso é esse conteúdo "altamente sofisticado", afirma a especialista em propaganda, Emma Briant.

Estima‑se que clipes de propaganda gerados por IA tenham sido vistos centenas de milhões de vezes ao longo da guerra.

Em nossa chamada de vídeo com o Sr. Explosive, ele aparece em silhueta, ladeado por luzes vermelha e verde, as cores da bandeira iraniana.

Ele diz que sua equipe na Explosive Media é composta por menos de dez pessoas, que usam gráficos em estilo Lego "porque é uma linguagem universal". Contas de mídia estatal iranianas e russas no X compartilham regularmente os vídeos com milhões de seguidores.

Perguntamos ao Sr. Explosive por que os arquivos Epstein aparecem com tanta frequência em seus vídeos.

Ele diz que é para mostrar ao público o "tipo de confronto que eles estão testemunhando" entre o Irã — que estaria "buscando verdade e liberdade" — e "aqueles que se associam a canibais".

Trata‑se de uma referência à teoria de que os arquivos Epstein ligariam o governo Trump ao canibalismo — uma alegação para a qual não há nenhuma evidência confiável.

Os vídeos também estão repletos de imprecisões factuais — então perguntamos ao Sr. Explosive sobre elas.

Em um clipe, o Exército iraniano é mostrado capturando um piloto de caça dos EUA abatido. Autoridades americanas confirmaram que o aviador abatido — que ficou isolado em uma região remota e montanhosa do Irã após sua aeronave ser derrubada — foi resgatado por forças especiais dos EUA em 4 de abril.

O Sr. Explosive não aceita isso, dizendo: "Possivelmente não houve piloto perdido, não houve operação de resgate. O principal objetivo deles era roubar urânio do Irã."

Quando insistimos — citando autoridades dos EUA que dizem que o aviador agora está recebendo tratamento no Kuwait — ele afirma: "Apenas 13% do que Trump diz se baseia em fatos."

O vídeo sobre o aviador da Explosive Media amplificou com sucesso essa narrativa alternativa entre públicos de língua inglesa.

Uma influenciadora partidária baseada nos EUA no TikTok — @newswithsteph — disse a seus seguidores que os vídeos Lego haviam sido "surpreendentemente precisos até agora; eles deram a notícia sobre a recente missão do piloto americano, que não foi uma missão de resgate, mas uma missão de operações especiais para urânio".

A IA permitiu que o Irã e outros se comunicassem diretamente com públicos ocidentais de forma mais eficaz do que nunca, diz Briant. Eles estão usando ferramentas treinadas com dados ocidentais, o que as torna ideais para criar conteúdo "culturalmente apropriado".

Isso é algo que "países autoritários que querem atingir o Ocidente não tiveram no passado".

Tine Munk, especialista em guerra cibernética da Nottingham Trent University, caracteriza as táticas do Irã como "guerra memética defensiva", que os criadores veem como necessária para combater a retórica dos EUA.

A ação militar dos EUA e de Israel causou destruição no Irã desde o início da guerra, em fevereiro Crédito: Getty Images

Os vídeos da Explosive Media surgiram pela primeira vez no início de 2025 — mas sua popularidade cresceu enormemente após a guerra entre EUA e Irã.

Os clipes em estilo Lego também estão se tornando cada vez mais detalhados, mostrando locais muito específicos do Golfo, incluindo usinas de energia, aeroportos e áreas industriais sendo totalmente destruídos por mísseis iranianos.

Na realidade, a maioria sofreu apenas danos limitados.

Os vídeos geralmente são produzidos em "tempo real" e aparecem rapidamente após grandes acontecimentos da guerra. Um vídeo sobre o acordo de cessar‑fogo foi publicado antes de qualquer anúncio oficial.

Segundo autoridades desses países, milhares de pessoas morreram no Irã, no Líbano e em outros países do Oriente Médio. O conflito atual começou em fevereiro depois que os EUA e Israel lançaram ataques contra o Irã.

Após algumas idas e vindas em nossa conversa, o Sr. Explosive admite que o governo iraniano é, de fato, um "cliente" de sua empresa. Em mensagens anteriores no Instagram, ele havia nos dito que sua operação foi diretamente contratada para vários projetos por autoridades iranianas.

Antes do início da guerra neste ano, milhares de manifestantes foram mortos em uma repressão brutal do regime. A agência americana Human Rights Activists News Agency (Hrana) relata um número de mortos de pelo menos 7.000 civis.

Mas o Sr. Explosive defende a relação de sua equipe com o governo, dizendo que foi "honroso trabalhar pela pátria". Ele descarta os recentes protestos em massa como um "golpe" financiado pelo presidente Trump.

O Sr. Explosive também rejeita as alegações que apresentamos de que seus vídeos utilizam clichês antissemitas. "Nossos vídeos não são antissemitas; nossos vídeos são antissionistas", afirma. Ao defender a representação do primeiro‑ministro israelense Benjamin Netanyahu bebendo sangue, ele diz que esse tipo de imagem destaca as "atrocidades cometidas por ele".

A maioria dos iranianos não consegue usar a internet devido a um bloqueio nacional de internet. O Sr. Explosive afirma que conseguiu contatar a BBC usando "internet para jornalistas" concedida pelo governo iraniano. O Irã é consistentemente classificado como um dos países mais repressivos do mundo em termos de liberdade de imprensa.

Especialistas acreditam que os clipes sofisticados gerados por IA podem representar uma forma poderosa de diplomacia na internet que veio para ficar Crédito: Explosive Media

Plataformas de redes sociais têm derrubado contas com os vídeos em estilo Lego, mas novas parecem surgir com a mesma rapidez.

Trata‑se de uma forma de diplomacia na internet ágil e agressiva que parece ter vindo para ficar, segundo Munk.

Crucialmente, acrescenta ela, isso "elimina os intermediários, elimina a imprensa, a mídia de massa, e faz circular memes constantemente."

"A diplomacia tradicional não existe aqui. E isso embaralha nossa compreensão do que está acontecendo. Mas também aumenta o risco de má interpretação e escalada. Portanto, estamos em uma espécie de limbo".

Este texto foi traduzido e revisado por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA, como parte de um projeto piloto

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