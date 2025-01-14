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As novas acusações de abuso sexual contra Neil Gaiman, autor de 'Sandman'

O escritor britânico Neil Gaiman está enfrentando novas acusações de violência sexual contra mulheres reveladas pela revista New York Magazine.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 jan 2025 às 13:44

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 13:44

Imagem BBC Brasil
Neil Gaiman é autor de obras como The Sandman, Coraline e Deuses Americanos Crédito: BBC
O autor britânico Neil Gaiman está enfrentando novas acusações de abuso sexual reveladas pela New York Magazine.
A revista americana publicou na segunda-feira (13/1) uma reportagem detalhando as acusações, baseadas em entrevistas com oito mulheres — quatro das quais já haviam falado publicamente do assunto.
O escritor de histórias em quadrinhos de fantasia e ficção científica é autor de inúmeros best-sellers traduzidos para diversas línguas.
Obras suas como Belas Maldições, Deuses Americanos, The Sandman e Coraline, entre outros, foram adaptados para a televisão e para o cinema.
A reportagem da New York detalha novas acusações além das que já haviam sido feitas contra ele no podcast Master, da Tortoise Media, no ano passado.
Em julho de 2024, o podcast relatou que Gaiman havia sido acusado de agressão sexual por cinco mulheres.
Os representantes de Gaiman negaram as alegações, dizendo à New York que ele e as mulheres tiveram relações consensuais.
Imagem BBC Brasil
Oito mulheres acusaram Gaiman de agressão sexual Crédito: Getty Images

As acusações

Uma das mulheres que veio a público sobre Gaiman disse que ele a teria agredido sexualmente em uma banheira no mesmo dia em que a conheceu.
Ela afirmou que estava na casa de Gaiman na Nova Zelândia para cuidar do filho do autor.
Uma ex-locatária de uma propriedade da qual Gaiman é dono disse que ele teria exigido "favores sexuais" para que ela pudesse continuar morando no imóvel.
Outra entrevistada, que permaneceu anônima, disse que teve um relacionamento consensual com o escritor, mas afirmou que ele a teria submetido a "práticas sexuais dolorosas" que ela não havia autorizado.
As acusações fazem referência a episódios que aconteceram décadas atrás até situações em 2023.
Uma escritora acusou Gaiman de uma "abordagem agressiva" em 1986, na qual ele a teria empurrado contra um sofá e a beijado sem o seu consentimento.
Os representantes de Gaiman disseram anteriormente à Tortoise Media que "a degradação sexual, a servidão, a dominação, o sadismo e o masoquismo podem não ser do gosto de todos, mas entre adultos e de forma consentida, são legais".
A BBC contatou os representantes de Gaiman, mas não teve resposta até a publicação desta reportagem.
Um relatório policial acusando Gaiman de agressão sexual foi feito em janeiro de 2023, mas a investigação acabou sendo arquivada.
Gaiman, de 64 anos, foi casado com a cantora Amanda Palmer, de 48, entre 2011 e 2022, com quem tinha um relacionamento aberto.
Antes disso, foi casado com Mary McGrath, entre 1985 e 2007. Ele tem três filhos.

Produções afetadas

Desde que as acusações vieram a público pela primeira vez, vários projetos de filmes e TV de Gaiman foram afetados.
A terceira temporada de Belas Maldições do Prime Video agora terminará com um episódio de 90 minutos, e Gaiman não está mais envolvido na produção.
A Disney pausou a produção de sua adaptação cinematográfica de outro título de Gaiman, O Livro do Cemitério, enquanto a Netflix cancelou Dead Boy Detectives, embora não esteja claro se o cancelamento está relacionado às alegações.
A segunda temporada de The Sandman ainda deve ser lançada este ano na Netflix, no entanto, assim como a adaptação da série Anansi Boys do Prime Video.
A BBC contatou a Netflix, o Prime Video e a Disney, mas não teve resposta até a publicação desta reportagem.
O teatro Leeds Playhouse, no Reino Unido, terá uma adaptação musical do livro infantil de terror e fantasia sombria de Gaiman, Coraline, a partir de abril.
O teatro disse à BBC News em novembro que seguiria em frente com o projeto. O local foi abordado para uma resposta às últimas alegações.
A Headline, que publicou várias obras de Gaiman, se recusou a comentar as acusações contra o autor.
*Com reportagem de Paul Glynn, repórter de cultura da BBC News.

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