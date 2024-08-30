As incríveis fotos de animais selvagens selecionadas em prêmio internacional

Um peixe-boi e seu filhote flutuam debaixo d'água no parque de Hunter Springs, no estado americano da Flórida.
Devido a uma proliferação de algas na área, os leitos de ervas marinhas que fornecem alimento para eles diminuíram. No entanto, a comunidade local restaurou o habitat, resultando em um número recorde de peixes-boi observados.
A foto foi tirada pelo geólogo Jason Gulley e está entre as que receberam menções honrosas no concurso Wildlife Photographer of the Year (Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, em tradução livre).
As fotografias vencedoras serão anunciadas em 8 de outubro, seguidas por uma exposição no Museu de História Natural de Londres, com 100 imagens.
Confira outras fotos abaixo.
Uma história de sucesso
Em uma entrevista à BBC, Jason revelou que, geralmente, não participa de competições fotográficas.
Os peixes-boi são grandes mamíferos aquáticos. Todas as três espécies de peixes-boi estão classificadas como vulneráveis à extinção e enfrentam ameaças como colisões com embarcações, caça e destruição de seus habitats.
Esses animais podem atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos. Eles são encontrados em várias regiões do continente americano e no oeste da África. No Brasil, habitam os rios e lagos da bacia do rio Amazonas.
"A primeira vez que entrei na água com peixes-boi, percebi o quão brincalhões eles são entre si. Eram muito curiosos e investigativos. Um em particular parecia muito interessado em mim, se aproximava andando sobre as nadadeiras, mas logo voltava correndo para o grupo. Minutos depois, se aproximava um pouco mais, repetindo o comportamento, o que me lembrou de cães em um parque", disse Jason.
Ele acrescentou: "Eu nunca havia visto fotos que capturassem esse comportamento. Minha intenção era apenas tirar algumas fotos para um projeto sobre impactos ambientais e conservação, mas acabei me envolvendo profundamente."
Deixando o Ninho, por Sasha Jumanca (Alemanha/Romênia)
Sasha estava observando esses filhotes de coruja-das-torres por vários dias em um parque perto de sua casa.
Não foi a primeira vez que ele já tinha avistado esses pássaros na vizinhança, mas ficou surpreso ao descobri-los tão perto do coração da cidade.
Menção Honrosa / 10 anos ou menos
Local: Maximiliansanlagen, Munique, Alemanha
Torção e Salto por José Manuel Grandío, Espanha
José viu esta doninha saltar no ar como uma "expressão de exuberância" enquanto o pequeno mamífero se jogava na neve fresca.
Menção Honrosa / Comportamento: Mamíferos
Local: Athose, Borgonha-Franco-Condado, França
Mordida Mortal por Ian Ford, Reino Unido
A rádio alertou Ian que uma onça-pintada fora avistada rondando um afluente do rio São Lourenço. Ajoelhado no barco, ele estava na posição perfeita quando o felino deu a mordida esmagadora no crânio do desprevenido jacaré-do-pantanal.
Menção Honrosa / Comportamento: Mamíferos
Local: Pantanal, Mato Grosso, Brasil
Caçador à Luz da Lua por Xingchao Zhu, China
Durante o Ano Novo Chinês, Xingchao rastreou um grupo de gatos-de-pallas no planalto congelado do interior da Mongólia. Antes do amanhecer, Xingchao fez contato visual com este gato, exatamente quando o felino capturou um pássaro.
Menção Honrosa / Comportamento: Mamíferos
Local: Hulun Buir, Mongólia Interior, China
Aranha Ziggy por Lam Soon Tak, Malásia
Enquanto explorava o planalto da Malásia, Lam Soon Tak encontrou esta aranha, Heteropoda davidbowie, nomeada em 2008 pelo aracnólogo e fã do cantor e compositor David Bowie, Peter Jäger. Empoleirada em galhos quebrados ao lado de um rio, seu corpo laranja se destacava contra o musgo verdejante.
Menção Honrosa / Comportamento: Invertebrados
Local: Planalto de Cameron, Pahang, Malásia
Acompanhando a Geleira por Tamara Stubbs, Reino Unido
Um dos momentos mais memoráveis da expedição de nove semanas de Tamara no Mar de Weddell, na Antártica, ocorreu quando duas focas surgiram à superfície para respirar profundamente, após terem dormido ao lado do navio.
Menção Honrosa / Animais em seu Ambiente
Local: Mar de Weddell, Antártica
Força em Números por Theo Bosboom, Países Baixos
Os mexilhões se fixam a rochas ou a outros mexilhões no fundo do oceano utilizando suas barbas semelhantes a cabelo, conhecidas como fios bissais. Theo tem um gosto especial por fotografar espécies que geralmente não são vistas como atraentes ou significativas, visando destacar sua importância muitas vezes negligenciada.
Menção Honrosa / Animais em seu Ambiente
Local: Praia da Ursa, Sintra, Portugal
A Calota de Gelo Desaparecendo por Thomas Vijayan, Canadá
Thomas utilizou seu drone para criar esta imagem impressionante, que é um panorama composto por 26 quadros individuais, oferecendo uma vista deslumbrante da água derretida escorrendo pela borda da geleira Bråsvellbreen.
Menção Honrosa / Oceanos: A Grande Cena
Local: Svalbard, Noruega
Fisgado por Tommy Trenchard, África do Sul
A bordo do navio Greenpeace Arctic Sunrise, Tommy capturou a imagem de um tubarão-cinzento com seu corpo arqueado em um último esforço de resistência. Ele estava em uma expedição de pesquisa dedicada a documentar a captura acidental de tubarões por embarcações pesqueiras de atum e espadarte.
Menção Honrosa / Oceanos: A Grande Cena
Local: Águas internacionais, Oceano Atlântico Sul
Sob o Holofote por Shreyovi Mehta, Índia
Shreyovi avistou dois pavões indianos enquanto caminhava pela floresta com seus pais.
Vice-campeão / 10 anos ou menos
Local: Parque Nacional Keoladeo, Rajastão, Índia
Todas as fotos estão sujeitas a direitos autorais.
Você pode ver fotografias com menções honrosas de todas as categorias no site do Museu de História Natural de Londres.