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BBC Brasil

As imagens do atentado contra Trump em comício na Pensilvânia

Donald Trump foi levado às pressas para fora do palco durante um comício em Butler, na Pensilvânia, depois que um homem armado abriu fogo a partir de um prédio
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 jul 2024 às 11:52

Publicado em 14 de Julho de 2024 às 11:52

Imagem BBC Brasil
Trump ficou ferido após um tiro atingir sua orelha Crédito: Getty Images
Donald Trump foi levado às pressas para fora do palco durante um comício em Butler, na Pensilvânia, depois que um homem abriu fogo a partir de um prédio.
Imagem BBC Brasil
O ex-presidente se abaixou no momento em que sons de disparos foram ouvidos Crédito: Brendan McDermid/Reuters
Imagem BBC Brasil
Trump, ainda no palco, rodeado de agentes da segurança, ergueu o punho Crédito: Brendan McDermid/Reuters
O candidato republicano à Presidência caiu no chão e foi visto com sangue do lado direito do rosto. Mais tarde ele afirmou que ouviu o zumbido de uma bala que atravessou sua orelha.
Imagem BBC Brasil
Foi possível ver sangue no rosto de Trump após os tiros Crédito: Reuters
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Ainda com o rosto com sangue do lado direito, Trump aparece com a mão em punho enquanto é levado por seguranças Crédito: Getty Images
Enquanto o palco era invadido por agentes do serviço secreto, ele ergueu a mão em punho e foi escoltado para fora.
Imagem BBC Brasil
Oito agentes escoltam Trump para fora do palco do comício na Pensilvânia Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Trump foi levado para um local seguro pelos agentes do Serviço Secreto, rodeado por seus apoiadores Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Orelha direita de Trump estava ensanguentada enquanto ele era levado por seguranças Crédito: Brendan McDermid/Reuters
Os participantes do comício caíram no chão quando o tiro foi disparado, e alguns fugiram dali.
Uma testemunha disse à BBC que viu um homem com um rifle no telhado de um prédio momentos antes de Trump ser baleado.
Imagem BBC Brasil
Local onde ocorreu o comício ficou vazio, somente com cadeiras e cheio de papel e garrafas plásticas no chão Crédito: Brendan McDermid/Reuters

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