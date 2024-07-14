As imagens do atentado contra Trump em comício na Pensilvânia

Trump ficou ferido após um tiro atingir sua orelha Crédito: Getty Images

Donald Trump foi levado às pressas para fora do palco durante um comício em Butler, na Pensilvânia, depois que um homem abriu fogo a partir de um prédio.

O ex-presidente se abaixou no momento em que sons de disparos foram ouvidos Crédito: Brendan McDermid/Reuters

Trump, ainda no palco, rodeado de agentes da segurança, ergueu o punho Crédito: Brendan McDermid/Reuters

O candidato republicano à Presidência caiu no chão e foi visto com sangue do lado direito do rosto. Mais tarde ele afirmou que ouviu o zumbido de uma bala que atravessou sua orelha.

Foi possível ver sangue no rosto de Trump após os tiros Crédito: Reuters

Ainda com o rosto com sangue do lado direito, Trump aparece com a mão em punho enquanto é levado por seguranças Crédito: Getty Images

Enquanto o palco era invadido por agentes do serviço secreto, ele ergueu a mão em punho e foi escoltado para fora.

Oito agentes escoltam Trump para fora do palco do comício na Pensilvânia Crédito: Getty Images

Trump foi levado para um local seguro pelos agentes do Serviço Secreto, rodeado por seus apoiadores Crédito: Getty Images

Orelha direita de Trump estava ensanguentada enquanto ele era levado por seguranças Crédito: Brendan McDermid/Reuters

Os participantes do comício caíram no chão quando o tiro foi disparado, e alguns fugiram dali.

Uma testemunha disse à BBC que viu um homem com um rifle no telhado de um prédio momentos antes de Trump ser baleado.