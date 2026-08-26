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Mundo

As imagens de satélite do Nepal que mostram o antes e depois das áreas destruídas pela enxurrada

Mais de 150 pessoas morreram e centenas de turistas estão desaparecidos na tragédia.

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 15:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

26 ago 2026 às 15:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images

Imagens de satélite de antes e depois mostram as inundações nas áreas ao redor do rio Trishuli, na fronteira entre o Nepal e o Tibete.

São duas composições. A primeira imagem de cada uma foi feita há três dias, antes da inundação repentina, enquanto a segunda, registrada nesta quarta-feira (26/8), mostra o rio com o nível elevado e água nas áreas do entorno.

O que aconteceu

Uma grande enxurrada repentina e um deslizamento de terra causaram destruição na fronteira entre o Nepal e o Tibete nesta quarta-feira (26/8).

As causas da tragédia ainda estão sendo apuradas. Uma análise indica até o momento que um deslizamento de terra precedeu a inundação repentina no Nepal e que não houve um terremoto, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Mais de 150 pessoas morreram e centenas de turistas estão desaparecidos do lado nepalês. Entre os desaparecidos, estão quase 579 viajantes, sendo 466 estrangeiros e 61 nepaleses, segundo a atualização mais recente do Conselho de Turismo do Nepal.

Os estrangeiros são de 28 países diferentes. Há 133 desaparecidos da Índia, 54 dos Estados Unidos e 33 do Reino Unido.

No lado tibetano, o deslizamento deixou ao menos três mortos e 265 desaparecidos, segundo a emissora estatal chinesa CCTV. O balanço foi divulgado às 20h do horário local.

A maioria seguia rumo ao Kailash Mansarovar, no Tibete. A rota afetada também dá acesso ao Parque Nacional de Langtang e ao lago sagrado de Gosainkunda.

O Itamaraty afirmou que, até o momento, não há informações sobre brasileiros desaparecidos.

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