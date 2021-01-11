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Estados Unidos

Após tomar 2ª dose de vacina, Biden diz que novo pacote fiscal é prioridade

Após tomar a injeção, o presidente eleito dos Estados Unidos disse a repórteres que a pandemia ainda vai piorar antes de ser vencida.

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 17:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jan 2021 às 17:53
Joe Biden durante campanha à presidência dos EUA, na Pensilvânia
Joe Biden durante campanha à presidência dos EUA, na Pensilvânia Crédito: Adam Schultz / Biden for President
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu a segunda dose da vacina da Pfizer e BioNTech contra o coronavírus nesta segunda-feira (11). Após tomar a injeção, o democrata disse a repórteres que a pandemia ainda vai piorar antes de ser vencida.
"Minha prioridade é aprovar um novo pacote fiscal", afirmou Biden.
O ex-vice-presidente também comentou os desdobramentos das cenas de violência no Congresso na última quarta-feira. Segundo ele, o foco deve ser em responsabilizar os envolvidos no ato.
Questionado sobre o impeachment do presidente Donald Trump, acusado de ter incitado os protestos, Biden argumentou que o republicano "não deveria estar no cargo".

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