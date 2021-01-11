Após tomar 2ª dose de vacina, Biden diz que novo pacote fiscal é prioridade

Joe Biden durante campanha à presidência dos EUA, na Pensilvânia Crédito: Adam Schultz / Biden for President

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu a segunda dose da vacina da Pfizer e BioNTech contra o coronavírus nesta segunda-feira (11). Após tomar a injeção, o democrata disse a repórteres que a pandemia ainda vai piorar antes de ser vencida.

"Minha prioridade é aprovar um novo pacote fiscal", afirmou Biden.

O ex-vice-presidente também comentou os desdobramentos das cenas de violência no Congresso na última quarta-feira. Segundo ele, o foco deve ser em responsabilizar os envolvidos no ato.