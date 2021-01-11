Pelosi pressiona Pence a destituir Trump por meio da 25ª emenda

Vice-presidente Mike Pence em essão conjunta do Congresso para certificar Biden como o próximo presidente dos EUA, em Washington Crédito: Reuters/Folhapress

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, informou nesta segunda-feira, 11, que a Casa vai votar a resolução que pressiona o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, a invocar a 25ª emenda da Constituição e destituir o presidente Donald Trump do cargo. "Pediremos a Pence que responda em até 24 horas após a aprovação", afirmou, em nota.

Mais cedo, republicanos bloquearam uma tentativa de democratas de aprovar a resolução por consenso unânime, em que basta que nenhum deputado se oponha à matéria para que ela seja avalizada.

A oposição quer derrubar o líder da Casa Branca por seu envolvimento nos protestos violentos que terminaram com a invasão da sede do legislativo, na última quarta-feira.

"O presidente incitou uma insurreição mortal contra os EUA que teve como alvo o coração da nossa democracia. O presidente representa uma ameaça iminente à nossa constituição, ao nosso país e ao povo americano, e ele precisa ser removido do cargo imediatamente", afirmou Pelosi, no comunicado.