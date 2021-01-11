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Estados Unidos

Pelosi pressiona Pence a destituir Trump por meio da 25ª emenda

O vice de Trump tem 24 horas para ativar 25ª Emenda, que pode destituir presidente para declará-lo incapaz de exercer o cargo, antes de opositores começarem processo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jan 2021 às 15:25

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 15:25

Vice-presidente Mike Pence em essão conjunta do Congresso para certificar Biden como o próximo presidente dos EUA, em Washington
Vice-presidente Mike Pence em essão conjunta do Congresso para certificar Biden como o próximo presidente dos EUA, em Washington Crédito: Reuters/Folhapress
A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, informou nesta segunda-feira, 11, que a Casa vai votar a resolução que pressiona o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, a invocar a 25ª emenda da Constituição e destituir o presidente Donald Trump do cargo. "Pediremos a Pence que responda em até 24 horas após a aprovação", afirmou, em nota.
Mais cedo, republicanos bloquearam uma tentativa de democratas de aprovar a resolução por consenso unânime, em que basta que nenhum deputado se oponha à matéria para que ela seja avalizada.
A oposição quer derrubar o líder da Casa Branca por seu envolvimento nos protestos violentos que terminaram com a invasão da sede do legislativo, na última quarta-feira.
"O presidente incitou uma insurreição mortal contra os EUA que teve como alvo o coração da nossa democracia. O presidente representa uma ameaça iminente à nossa constituição, ao nosso país e ao povo americano, e ele precisa ser removido do cargo imediatamente", afirmou Pelosi, no comunicado.
A deputada acrescentou que o próximo passo da Câmara será votar o artigo de impeachment apresentado nesta segunda-feira, com assinatura de mais de 210 parlamentares. "A ameaça do presidente à América urgente e assim também será nossa ação", concluiu.

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