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Internacional

Aeroporto de Santiago vive dia de caos em meio a protestos no Chile

Com dezenas de voos cancelados e atrasados, milhares de pessoas aguardam no terminal

Publicado em 20 de Outubro de 2019 às 21:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2019 às 21:23
Vagão de metrô que foi incendiado durante protesto é visto parado na estação Elisa Correa, em Santiago, no Chile, neste domingo, 20 Crédito: ESTEBAN FELIX/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
SANTIAGO, CHILE (FOLHAPRESS) - Por causa dos violentos protestos que se instalaram no Chile desde sexta-feira (18), dezenas de voos foram cancelados ou adiados, deixando milhares de pessoas ilhadas no aeroporto internacional de Santiago.
Segundo informações do jornal chileno La Tercera, na manhã de domingo, haviam sido registrados 95 cancelamentos de voos e 20 reprogramações
No aeroporto, não havia funcionários para dar informação, nem locais abertos para se comprar comida ou água. Tampouco havia funcionários das companhias aéreas para dar orientações.

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Muitos passageiros já estavam no terminal havia mais de 12 horas, e vários dormiam no chão do aeroporto.
A Latam informou por suas redes sociais que ainda estava em processo de fazer ajustes nos voos saindo e chegando a Santiago nos dias 20 e 21 de outubro, e orientava os passageiros a checarem informações no site da companhia, latam.com.
Os passageiros da Latam que tenham viagens marcadas para o Chile entre este domingo (20) e terça (22) podem pedir a alteração de seus voos, informou a companhia.
A empresa afirmou que pode fazer a remarcação tanto quem tem destino como origem em aeroportos chilenos.

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