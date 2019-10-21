Acordo Mercosul-Japão não deve ser fechado em viagem de Bolsonaro

Segundo negociadores ouvidos pela Folha de S.Paulo , a proposta ainda não está madura o suficiente e o governo japonês tem demonstrado resistência em fazer um anúncio em meio à cerimônia de ascensão do novo imperador japonês, marcada para terça-feira (22).

Com uma hipótese reduzida de um anúncio nesta quarta-feira (23), a aposta da diplomacia brasileira é de que um acordo pode ser amadurecido até o final do ano. Em novembro, por exemplo, Shinzo Abe deve visitar o Brasil.