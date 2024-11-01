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A trajetória de Kamala Harris até a indicação democrata à Presidência

Neste vídeo detalhamos a trajetória da filha de imigrantes que fez carreira na Justiça antes de entrar para a política, se tornar vice-presidente e candidata presidencial,

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 18:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

01 nov 2024 às 18:00
Kamala Harris chega à reta final da campanha eleitoral americana estagnada nas pesquisas, mas ainda tentando ser a primeira mulher a ocupar a Presidência dos Estados Unidos.
Isso em um momento delicado, de grande divisão interna no país e um cenário mundial bastante tenso.
A democrata substituiu Joe Biden na corrida presidencial e enfrenta Donald Trump.
Neste vídeo, nossa repórter Camilla Veras Mota detalha a trajetória de Kamala, uma filha de imigrantes que fez carreira no sistema judicial antes de entrar na vida política.

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