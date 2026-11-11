A operação de Bukele que teria destruído casa de líder de facção no Haiti

As autoridades dos Estados Unidos acusaram formalmente Wilson Lanmò San Jou Joseph de sequestro FBI

"Destruímos a casa de Lanmò San Jou e o quartel-general da 400 Mawozo."

Esse foi o anúncio feito na terça-feira (10/11) pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele , na rede social X.

Junto à mensagem, escrita em crioulo haitiano — uma das línguas oficiais do Haiti — Bukele publicou um vídeo que mostrava pelo menos três helicópteros sobrevoando e atirando contra uma casa de dois andares em uma área rural, enquanto pessoas fugiam do local.

"Lanmò San Jou" é o apelido de Wilson Joseph, e 400 Mawozo é a gangue criminosa que ele lidera, uma das mais poderosas do Haiti.

A quadrilha teria emboscado e sequestrado, em 18 de outubro deste ano, quatro técnicos de aviação salvadorenhos que integram uma força multinacional de combate às gangues.

O episódio levou o presidente de El Salvador a enviar mais de 2 mil militares ao país caribenho para reforçar as operações de busca e resgate.

"Acabamos com as gangues aqui. Também podemos fazer isso com vocês", advertiu Bukele aos líderes das organizações criminosas antes de enviar as tropas ao Haiti.

Bukele compartilhou um vídeo para anunciar o ataque dos militares salvadorenhos Nayib Bukele/X

O ataque de terça-feira aconteceu depois que um usuário do X publicou, em 5 de novembro, uma fotografia do que dizia ser a sede da 400 Mawozo e pediu ao presidente salvadorenho que a destruísse.

"Onde fica essa casa? Nos dê o endereço exato e nós a destruiremos", respondeu Bukele na ocasião.

Ao compartilhar o vídeo da operação, o presidente afirmou: "Cumprimos nossa promessa".

Ele acrescentou que a "maioria [dos integrantes do grupo] fugiu sem sequer tentar lutar".

"Que covardes!", escreveu.

Mas quem é Lanmò San Jou e qual é o poder de sua organização, a 400 Mawozo?

Procurado pelo FBI

Aos 33 anos, Wilson Joseph (nascido no Haiti em 28 de fevereiro de 1993) é um dos líderes de gangue mais poderosos do país caribenho.

As autoridades dos Estados Unidos o acusaram formalmente de sequestro, e o FBI oferece uma recompensa de até US$ 1 milhão por informações que levem à sua captura.

Segundo a ficha divulgada pelo FBI, Joseph tem pele, cabelos e olhos escuros, mede cerca de 1,70 m e tem várias cicatrizes grandes e tatuagens pelo corpo, entre elas desenhos de uma caveira, uma teia de aranha, uma faca e uma serpente. Ele também tem uma doença que afeta os rins.

O nome dele e o do grupo que lidera, a 400 Mawozo, ganharam notoriedade em outubro de 2021, quando a quadrilha sequestrou 17 missionários e seus familiares, incluindo cinco crianças. As vítimas foram mantidas em cativeiro por 61 dias.

A gangue, no entanto, já sequestrava haitianos havia anos.

Segundo analistas, os sequestros são uma das fontes de renda da organização, ao lado da extorsão e do contrabando pela fronteira com a República Dominicana.

A quadrilha controla Croix-des-Bouquets, uma região estratégica e um dos principais focos de violência ao norte de Porto Príncipe.

Foi justamente nessa região que os militares salvadorenhos que integram a Força de Supressão de Gangues (GSF, na sigla em inglês) foram vistos pela última vez, em 18 de outubro.

Eles são técnicos de aviação que, segundo Bukele, não estavam no país para "fazer guerra", mas para apoiar operações de evacuação médica.

O FBI oferece uma recompensa de até US$ 1 milhão por informações que ajudem a localizar Wilson Joseph, conhecido como Lanmò San Jou FBI

A Comissão do Conselho de Segurança das Nações Unidas também aponta Joseph como responsável, "diretamente ou por meio de ordens dadas a integrantes de sua gangue", por outros crimes e violações de direitos humanos.

A lista inclui ataques fatais "contra pessoas indefesas", estupros, inclusive de menores de idade, recrutamento de crianças, roubos, saques, destruição de bens públicos, como presídios e delegacias, assaltos e roubos de caminhões, além de impedir a chegada de ajuda humanitária e de serviços médicos à região que controla.

"Graças a uma estratégia de expansão territorial que ganhou força nos últimos anos, a 400 Mawozo é um dos grupos mais poderosos do país", disse Romain Le Cour Grandmaison, diretor do Observatório do Haiti da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC.

Segundo o especialista, o grupo passou de controlar um amplo território na região de transição entre as áreas urbanas e rurais da periferia de Porto Príncipe a dominar acessos e o corredor rodoviário que liga o Haiti à vizinha República Dominicana, país com o qual divide a ilha.

"Com esse acesso, conseguiu cobrar extorsões sistemáticas de tudo o que entra e sai por esse corredor, o que lhe garante recursos financeiros consideráveis", afirmou Le Cour.

"Mas, acima de tudo, tornou-se um intermediário no tráfico de armas provenientes da República Dominicana, com cúmplices dos dois lados da fronteira, tanto para abastecer a própria organização quanto para vender armas a outras gangues."

As gangues controlam quase 90% da capital haitiana, Porto Príncipe, e de seus arredores EPA/Shutterstock

Já a 400 Mawozo faz parte da coalizão de gangues Viv Ansanm — que significa "Viver juntos", em crioulo haitiano.

A criação da aliança foi anunciada "oficialmente" em fevereiro de 2024. Desde então, o grupo chegou a controlar quase 90% da capital haitiana, Porto Príncipe, e de seus arredores.

Segundo Le Cour, as organizações que integram a coalizão mantêm autonomia sobre os territórios que controlam e não são obrigadas a defender seus aliados nem a compartilhar recursos.

O que as une é um pacto de não agressão, que permite aos grupos circular pelos territórios uns dos outros, compartilhar informações e coordenar ofensivas conjuntas.

Le Cour, no entanto, alerta que a coalizão vem se fragmentando nos últimos meses. Ainda não se sabe se a missão de militares enviada por Bukele ao Haiti contribuirá para fortalecer a aliança.

Apelo à ONU por mediação

Joseph é ativo nas redes sociais, onde fala com seus seguidores sobre suas ações e publica imagens de armas, às vezes ao lado de outros integrantes de sua organização.

Foi por meio dessas plataformas que afirmou pela primeira vez, contrariando a versão oficial, que os quatro militares salvadorenhos estavam mortos.

Ele voltou a sustentar essa versão, mas sem apresentar provas, em entrevista concedida à agência de notícias Associated Press (AP) em 2 de novembro.

Na ocasião, o criminoso conhecido como Lanmò San Jou disse que os salvadorenhos tinham morrido durante uma emboscada em Santo, na região de Croix-des-Bouquets, território controlado por outra gangue, a Chen Mechan.

A versão oficial, porém, continua sendo a de que os quatro militares estão desaparecidos. Em 24 de outubro, foram encontrados restos mortais que ainda não foram identificados. Bukele afirma que eles não pertencem a seus homens.

Joseph também disse estar irritado com os ataques de drones, que, segundo ele, estão matando civis. Afirmou ainda que os confrontos se intensificaram desde que a GSF — força apoiada pela ONU e que atua em conjunto com a Polícia Nacional do Haiti e a empresa privada Vectus Global — começou a combater grupos armados nas planícies de Cul-de-Sac, nos arredores de Porto Príncipe, após o ataque contra os salvadorenhos.

Na entrevista, ele também mandou um recado ao presidente Bukele.

"Os políticos haitianos são os pais das gangues e dos rebeldes... e não querem que isso acabe", afirmou, ao alertar que a violência poderia se intensificar.

Bukele enviou mais de 2 mil militares para reforçar as operações de busca e resgate dos quatro técnicos de aviação sequestrados no Haiti EPA

Por esse motivo, Joseph confirmou à AP que solicitou à ONU o envio de uma delegação internacional para facilitar um processo de diálogo e mediação no Haiti. O pedido foi feito em uma carta endereçada ao secretário-geral da organização, António Guterres.

"Diante das declarações vingativas, das expectativas e das ameaças do senhor Nayib Bukele, temo que essa situação leve a uma escalada da violência e a uma lógica de represálias, da qual o povo haitiano seria a primeira vítima", escreveu Joseph na carta.

O porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, confirmou a organização recebeu uma carta assinada por Joseph, mas esclareceu que isso não significa que a entidade endosse seu conteúdo ou reconheça as declarações do remetente.

Dujarric também ressaltou que a grande maioria dos militares salvadorenhos não está mobilizada sob o comando da GSF e, portanto, está fora do mandato da força.

Dúvidas sobre o envio de militares salvadorenhos

Uma das principais dúvidas que ainda cercam a atuação dos militares salvadorenhos é a quem eles estão subordinados.

Um acordo bilateral com o Haiti teria sido aprovado em 28 de outubro, mas seus termos não foram divulgados. O governo haitiano fala em uma cooperação "no âmbito da GSF", sem dar mais detalhes. Bukele, por sua vez, não fez menção à força multinacional.

Também veio à tona que Bukele enviou os militares, integrantes de forças especiais, após receber o aval do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 27 de outubro.

"Você tem que fazer o que tiver que fazer", disse Trump, segundo relato do próprio presidente americano a jornalistas que o questionaram sobre o assunto.

Depois de serem enviados ao Haiti, helicópteros de ataque salvadorenhos repeliram, em 3 de novembro, gangues que atacavam soldados chadianos da GSF, segundo uma publicação de Bukele no X.

De acordo com o site americano Axios, no dia seguinte, o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Haiti, David Howell, reclamou, em uma mensagem enviada ao primeiro-ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, que El Salvador não estava coordenando suas ações com a GSF.

Ainda segundo o Axios, Howell teria pedido ao primeiro-ministro que transmitisse ao Ministério da Defesa de El Salvador a orientação para interromper as operações "o mais rápido possível, até que haja coordenação". O veículo também informou que a Embaixada dos Estados Unidos em San Salvador teria enviado uma carta formal ao governo de Bukele com a mesma solicitação.

A BBC procurou a Presidência de El Salvador para comentar o assunto, mas não recebeu resposta.

Neste trecho do vídeo publicado por Bukele, é possível ver o ataque a uma das supostas instalações da 400 Mawozo Nayib Bukele/X

Já o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmou que Bukele ligou pessoalmente para Trump para informá-lo sobre a operação.

Segundo Rubio, "o presidente entendeu por que ele estava fazendo isso". O secretário, porém, ponderou que Washington "não está necessariamente" envolvido de forma ativa na iniciativa.

Questionado por jornalistas em 8 de novembro, durante uma visita à Base da Reserva Aérea de Homestead, na Flórida, sobre o risco de a presença simultânea de diferentes forças armadas enfraquecer a GSF, Rubio respondeu que isso só aconteceria se houvesse falhas na cadeia de comando.

"O que não se pode permitir é que a força de supressão de gangues se encontre com soldados salvadorenhos e que eles comecem a atirar uns nos outros por acreditarem que o outro lado é formado por integrantes de gangues", alertou o secretário de Estado.

O Haiti enfrenta uma grave crise há vários anos Reuters

"A questão já não é apenas saber sob o comando de quem os militares salvadorenhos atuam, mas também quem será responsabilizado se algo der errado", disse Le Cour à BBC.

Ele ressaltou que também não se sabe publicamente quais regras orientam a atuação dos militares, quais são seus objetivos nem por quanto tempo eles permanecerão no país.

"Se esses militares salvadorenhos forem integrados a uma estratégia conjunta e coordenada de segurança pública, talvez possam fazer alguma diferença, porque realmente são necessárias mais tropas. Mas, se atuarem por conta própria, infelizmente, só vão acrescentar ruído e caos a uma estratégia que já é disfuncional", afirmou o especialista.

O Haiti enfrenta uma grave crise há vários anos, que se agravou após o assassinato do então presidente Jovenel Moïse, em 2021.

A violência das gangues armadas provocou o deslocamento de um número recorde de 1,5 milhão de pessoas nos últimos anos.

Além disso, deixou mais de 5.700 mortos e feridos entre janeiro e meados de setembro e resultou em mais de 230 sequestros, segundo as Nações Unidas.

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