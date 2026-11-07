A nomeação de assessor para cargo na Casa Branca que indica endurecimento de Trump após eleição

Na quarta-feira, em uma publicação nas redes sociais tentando explicar as derrotas republicanas nas eleições de meio de mandato, o vice-presidente JD Vance - que é um dos favoritos para a indicação republicana à presidência em 2028 - escreveu que estava "aberto à ideia de que deveríamos mudar a aplicação da lei, concentrando-nos mais em empresas que contratam mão de obra ilegal, por exemplo".