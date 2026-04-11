Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra
Mundo

A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra

Foi assim que as câmeras registraram o retorno dos astronautas da missão lunar Artemis II da NASA, após pousarem em segurança no Oceano Pacífico

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 12:33

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

11 abr 2026 às 12:33
Imagem BBC Brasil
Crédito: NASA / EPA
Os quatro astronautas que participaram da histórica missão Artemis II à Lua retornaram sãos e salvos à Terra em uma manobra que a NASA classificou como "de manual".
Às 20h07 (horário do leste dos EUA), a cápsula Orion amerissou no oceano Pacífico, em frente à costa de San Diego, exatamente como estava programado.
Pouco depois, a nave acionou seus flutuadores de segurança.
Imagem BBC Brasil
Crédito: NASA / Reuters
Mergulhadores da Marinha dos EUA já estavam prontos para se deslocar em lanchas a partir do navio de resgate John P. Murtha para recuperar os tripulantes.
Imagem BBC Brasil
Crédito: NASA / Getty
Em várias partes dos Estados Unidos, multidões se reuniram e, com grande entusiasmo, acompanharam a transmissão ao vivo da amerissagem.
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
Eventos públicos como este jogo de beisebol da Major League Baseball em Cincinnati, Ohio, foram temporariamente suspensos para que o histórico retorno dos astronautas fosse exibido em telões.
Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters
Equipes de recuperação se aproximaram da cápsula enquanto ela flutuava no oceano Pacífico após a amerissagem bem-sucedida e abriram a escotilha lateral para permitir a saída da tripulação.
Imagem BBC Brasil
Crédito: NASA / Reuters
Imagem BBC Brasil
Crédito: NASA / Reuters
Um helicóptero sobrevoou a balsa em que se encontravam os astronautas para transportá-los até um navio de recuperação.
Já a bordo do navio John P. Murtha, os astronautas foram recebidos pessoalmente pelo administrador da NASA, Jared Isaacman.
Imagem BBC Brasil
Crédito: NASA / Reuters
Imagem BBC Brasil
Crédito: NASA / Getty
Os astronautas Victor Glover, piloto da Artemis II (à esq.), e Christina Koch, especialista da missão, desceram do helicóptero com amplos sorrisos.
Imagem BBC Brasil
Crédito: NASA / Getty
Missão cumprida para o comandante Reid Wiseman (à esq.) e o astronauta canadense Jeremy Hansen.
A tripulação passou por avaliações médicas, cujos resultados foram positivos. Eles eram vistos sorrindo e conversando enquanto posavam para as fotos.
A NASA informou que eles seriam transportados de avião para Houston para se reunirem com suas famílias neste sábado.
Ainda não foi confirmado quando farão sua primeira aparição pública.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira
Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados