A fúria de estudantes que ocupam as ruas da França em protesto: 'Ficamos sem professores por semanas'

A falta de financiamento, as condições precárias dos edifícios e os temores em relação ao futuro estão entre as principais queixas dos estudantes. Mas esses problemas, por si só, não explicam por que o descontentamento ganhou a dimensão atual. O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, classificou os protestos como um movimento "sem precedentes", considerando o número de escolas e alunos envolvidos e o grau de violência registrado.