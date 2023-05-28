A 'fórmula do sucesso' usada por recrutadores do Google

O Google recebe milhões de candidaturas de pessoas que desejam trabalhar na empresa Crédito: Getty Images

Se você quer trabalhar no Google, saiba que não está sozinho. Todos os anos, a empresa americana de tecnologia recebe milhões de pedidos de emprego.

Os processos de seleção da empresa têm a fama de serem muito exaustivos, mas ela também é conhecida pela forma como trata seus trabalhadores e os benefícios que oferece aos seus funcionários.

Em um mercado de trabalho tão competitivo, é importante mostrar algum tipo de habilidade que nos destaque dos demais para conseguir um cargo em empresas como o Google.

Mas, antes de chegar à fase das entrevistas, primeiro o currículo tem que chamar a atenção da equipe de RH.

Os recrutadores do Google afirmam que usar a fórmula X-Y-Z aumentará as chances de ser contratado pela empresa.

Essa fórmula de redação de currículo é uma maneira de ressaltar os pontos nos quais você se destacou ao longo da sua carreira e fazer com que o seu texto seja mais impactante.

E, somada a outras recomendações -como deixar o texto mais fácil de ler ou com no máximo duas páginas-, revelará de imediato como você fez a diferença nas empresas por onde passou.

A recomendação dos especialistas é que a cronologia ordene suas experiências profissionais, da mais recente até a mais antiga. Dessa maneira, você mostrará uma clara progressão ao longo do tempo.

Mas o que é a fórmula X-Y-Z?

O conselho mais repetido entre os recrutadores do Google é 'seja específico em seu currículo' Crédito: Getty Images

"Seja específico sobre os projetos para os quais você trabalhou ou gerenciou. Em caso de dúvida, atenha-se ao padrão x-y-z", diz o Google em seu blog.

O método funciona assim:

X = corresponde ao resultado ou à meta obtida. O que você conseguiu?

Y = é como é possível medir o impacto ou justificar que efetivamente foi um sucesso. Qual foi o impacto?

Z = é a parte onde você explica os passos que deu para atingir seu objetivo. Como você fez isso?

Esta fórmula é eficaz porque se concentra nos resultados.

Mostre o que você conquistou, como mediu seu sucesso e quais medidas você implementou para que isso acontecesse.

Essa informação é valiosa para os profissionais envolvidos na contratação porque ajudam a compreender suas habilidades e experiências.

Provavelmente é mais fácil explicar isso usando alguns exemplos dos próprios vídeos disponíveis no YouTube feitos pelos próprios recrutadores do Google.

Por exemplo, imagine um candidato que queira explicar que participa de um evento para desenvolvedores.

Esta é uma forma boa, a maneira correta e a mais precisa para descrevê-la em um currículo, segundo o Google:

Bom: "Fiquei em segundo lugar em um hackathon."

Melhor: "Fiquei em segundo lugar em um hackathon com 50 equipes."

Muito melhor: "Fiquei em segundo lugar em um hackathon com 50 equipes, trabalhando com dois colegas para desenvolver um aplicativo que sincroniza calendários móveis."

Os recrutadores do Google valorizam um currículo que mostre as habilidades e a experiência de um candidato Crédito: Getty Images

Estes são os conselhos do Google para usar a fórmula x-y-z no currículo:

Seja específico. Você não deve se limitar dizendo que "o tráfego do site aumentou". Em vez disso, diga quanto tráfego aumentou e como você mediu.

Use números e métricas. Quantificar suas conquistas as torna mais impressionantes.

Seja claro e conciso. Use verbos de ação fortes e evite jargões.

Use palavras-chave. Sempre que possível, use palavras-chave relevantes para o cargo ao qual você está se candidatando.

Experiência anterior

A gigante da tecnologia recomenda que você faça a si mesmo algumas perguntas antes de iniciar uma candidatura para uma de suas vagas e reflita sobre elas.

Os especialistas acreditam que esse convite para refletir sobre si mesmo ajudará a criar uma imagem para onde você deseja levar sua carreira.

O que aprendi a fazer aqui deixou tudo o que veio depois mais fácil?

Você conquistou a maior parte das suas conquistas por meio do resultado de um esforço solitário ou trabalho em equipe?

O que você mais gosta: resolver problemas ou impulsionar o debate?

Qual é o trabalho mais gratificante que você teve? Porque?

Descreva a melhor equipe com quem você trabalhou. Por que essa experiência se destaca?

A gigante da tecnologia recomenda que você faça a si mesmo algumas perguntas antes de iniciar uma candidatura para uma de suas vagas Crédito: Getty Images

Ao preparar suas respostas, faça uma narrativa: liste exemplos concretos de onde, quando e como você demonstrou as habilidades que os empregadores procuram na descrição do trabalho.

Essas breves histórias sobre suas conquistas e experiências anteriores devem ilustrar o valor que você teve em seus empregos anteriores e o que oferecerá em sua nova função, caso seja contratado.

"Por que esse exercício de visualização? Suas habilidades, interesses e metas são o resultado da sua vida, suas experiências, seus triunfos e seus fracassos", diz o Google.