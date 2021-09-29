Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • 39 empregados da Vale que estavam presos em mina são resgatados no Canadá
Canadá

39 empregados da Vale que estavam presos em mina são resgatados no Canadá

Trabalhadores estavam desde domingo na mina subterrânea de Totten, em Sudbury, no Canadá. Eles já estão em superfície e passam bem

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 10:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 set 2021 às 10:41
Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi
Portaria da mineradora Vale em Vitória Crédito: Vitor Jubini - 08/02/2018
Vale informou que os 39 empregados da mina subterrânea de Totten, em Sudbury, Ontário, no Canadá, foram resgatados, já estão em superfície e passam bem.
"Gostaria de parabenizar nossa equipe de resgate", disse o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, de Sudbury, após encontro com empregados e equipe de resgate.
O executivo diz que será iniciada uma investigação, para, segundo a nota, "que a empresa possa aprender com o incidente e tomar medidas para garantir que isso nunca aconteça novamente."
A Vale explica que os empregados estavam na mina para o turno de domingo (26). quando danos ao eixo tornaram o sistema de transporte usual (espécie de elevador) inoperante. A saída dos empregados ocorreu por sistema de escada de saída secundária.

Veja Também

Crise na China pode impactar gigantes no ES, como a Vale

Vale perde posto de empresa mais valiosa da América Latina

Vale vai produzir produto que polui menos no ES e contratar 800 para obras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vale SA Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ela teve um sonho que levou ao diagnóstico de câncer: o cérebro realmente envia mensagens enquanto dormimos?
Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados