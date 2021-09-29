39 empregados da Vale que estavam presos em mina são resgatados no Canadá

Portaria da mineradora Vale em Vitória Crédito: Vitor Jubini - 08/02/2018

Vale informou que os 39 empregados da mina subterrânea de Totten, em Sudbury, Ontário, no Canadá, foram resgatados, já estão em superfície e passam bem.

"Gostaria de parabenizar nossa equipe de resgate", disse o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, de Sudbury, após encontro com empregados e equipe de resgate.

O executivo diz que será iniciada uma investigação, para, segundo a nota, "que a empresa possa aprender com o incidente e tomar medidas para garantir que isso nunca aconteça novamente."