39 empregados da Vale que estavam presos em mina são resgatados no Canadá

A Vale informou que os 39 empregados da mina subterrânea de Totten, em Sudbury, Ontário, no Canadá, foram resgatados, já estão em superfície e passam bem.
"Gostaria de parabenizar nossa equipe de resgate", disse o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, de Sudbury, após encontro com empregados e equipe de resgate.
O executivo diz que será iniciada uma investigação, para, segundo a nota, "que a empresa possa aprender com o incidente e tomar medidas para garantir que isso nunca aconteça novamente."
A Vale explica que os empregados estavam na mina para o turno de domingo (26). quando danos ao eixo tornaram o sistema de transporte usual (espécie de elevador) inoperante. A saída dos empregados ocorreu por sistema de escada de saída secundária.