'Senhor das Armas' confessa tráfico de armamentos para o Brasil

Frederik Barbieri. Empresário nos EUA Crédito: Reprodução

Preso nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano, o carioca Frederick Barbieri, apontado por investigadores como o maior traficante de armas do Brasil, confessou à Justiça americana, durante uma audiência realizada na terça-feira (16), que exportava ilegalmente armas de fogo, acessórios e munição do sul da Flórida para o Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira, por meio de um comunicado de uma corte da Flórida. Barbieri é acusado de ter enviado 60 fuzis ao Rio em maio do ano passado: o carregamento estava escondido dentro de aquecedores de piscina, e foi apreendido pela Polícia Civil no Aeroporto Internacional Galeão-Tom Jobim.

O julgamento de Barbieri nos Estados Unidos está marcado para o dia 19 de julho  se for condenado, ele pode receber uma pena de 25 anos de prisão. A confissão, segundo fontes da promotoria da Flórida ouvidas pelo RJ TV, da Rede Globo, faz parte de uma estratégia da defesa para tentar uma redução da pena.

VARIAS REMESSAS

Apesar de o comércio de armas ser permitido nos Estados Unidos, Barbieri não tinha licença para exportá-las, e, por isso, foi preso como contrabandista. Autoridades do país descobriram que ele adquiria fuzis, adulterava números de série e os enviava ao Brasil por meio de transportadoras internacionais, sem identificar o verdadeiro conteúdo das encomendas. Investigadores americanos concluíram que Barbieri fazia esse procedimento desde 2013. Em fevereiro deste ano, o traficante recebeu voz de prisão na Flórida, onde tem residência.

Segundo a Polícia Civil do Rio, Barbieri, nascido em Irajá, começou a vender armas para quadrilhas da Região Metropolitana há cerca de 20 anos. Ele começou a ser investigado no Brasil em 2009, e, em 2015, quando teve prisão preventiva decretada no Brasil, fugiu com a família para os Estados Unidos. Na Flórida, o carioca conseguiu um green card  visto permanente de imigração, o que dificulta sua extradição. Apesar disso, o Ministério da Justiça informou que já a solicitou, mas o governo americano exigiu um documento complementar em inglês.

Além de ser acusado de ter enviado as 60 armas de guerra apreendidas no ano passado no Galeão-Tom Jobim, Barbieri é apontado como o responsável por um carregamento de munição e acessórios para fuzis AK-47 que foi descoberto pela Receita Federal em 2010, no porto de Salvador. Em 2017, ele foi incluído na lista de procurados da Interpol.

Barbieri foi preso dentro de casa, depois de uma intensa troca de informações entre as polícias brasileira e americana. Sua captura, de acordo com investigadores, evitou o envio de mais 40 fuzis para o Estado do Rio.



