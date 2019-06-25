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Acusações

'Ela não é meu tipo', diz Trump sobre mulher que o acusa de estupro

Em uma crônica publicada na sexta-feira (21), a colunista da revista de moda Elle, E. Jean Carroll afirmou que foi estuprada por Trump em um provador de roupas em uma loja de Nova York em 1995 ou 1996

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 01:16

Publicado em 

25 jun 2019 às 01:16
Donald J. Trump Crédito: Reprodução/Instagram
O presidente dos EUA, Donald Trump, negou nesta segunda-feira (24) as acusações de que teria estuprado uma jornalista em um provador de loja nos anos 1990, dizendo que ela "não é seu tipo".
"Vou dizer isso com grande respeito: número um, ela não é meu tipo. Número dois, nunca aconteceu. Nunca aconteceu, OK?", afirmou, em entrevista exclusiva ao jornal The Hill.
Em uma crônica publicada na sexta-feira (21), a colunista da revista de moda Elle, E. Jean Carroll afirmou que foi estuprada por Trump em um provador de roupas em uma loja de Nova York em 1995 ou 1996, quando o magnata era um proeminente promotor imobiliário e ela, uma conhecida jornalista e apresentadora de televisão.
No mesmo dia, Trump reagiu em um comunicado afirmando que jamais teve contato com Carroll e que o incidente "nunca aconteceu".
Questionado se Carroll estava mentindo, Trump reafirmou na entrevista desta segunda que nunca a encontrou. "Mentindo totalmente. Não sei nada sobre ela", disse. "Não sei nada sobre ela. Ela é --é simplesmente uma coisa terrível que as pessoas possam fazer declarações como essa."
A descrição do caso está no próximo livro de Carrol, que teve trechos publicados na sexta (21) na New York Magazine.
A jornalista, hoje com 75 anos, conta na obra que encontrou casualmente Trump na loja Bergdorf Goodman na Quinta Avenida de Manhattan, em Nova York, quando os dois faziam compras.
Durante uma conversa, o agora presidente pediu sua ajuda para comprar um presente para a mulher e após considerar opções como uma carteira ou um chapéu, ele se decidiu por uma lingerie.
Segundo Caroll, os dois subiram para a seção de lingerie, onde não havia funcionários da loja.
"No momento em que a porta do provador se fechou ele se atirou sobre mim, me pressionou contra a parede e colocou sua boca nos meus lábios", escreveu.
Com a jornalista imobilizada, Trump teria baixado as calças de Carrol, aberto seu zíper e a estuprado, até que ela conseguiu se livrar e fugir. 
Segundo Caroll, o ataque não durou "mais que três minutos".
Em seu comunicado, Trump afirma: "Jamais na minha vida me encontrei com essa pessoa. Ela está tentando vender um novo livro (...) que deveria ser exibido na seção de ficção".
A New York Magazine, que publica o trecho do livro de Carroll, inclui na mesma edição uma declaração oficial da Casa Branca que qualifica a história como "completamente falsa e surreal".

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