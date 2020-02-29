Mulheres investem mais que homens em intercâmbio no exterior

A diretora da Experimento Intercâmbio, em Vitória, Jackeline Teubner Guasti Crédito: divulgação

No Brasil, as mulheres estudam, em média, um ano e meio a mais do que os homens e correspondem a 60% da população que investe num intercâmbio no exterior. A busca por novos desafios na carreira, a possibilidade de conhecer e interagir com pessoas de outras nacionalidades, a vontade de aprender ou, até mesmo, aperfeiçoar o idioma estrangeiro. Esses são alguns dos principais motivos que levaram mais de 219 mil brasileiras a buscarem por uma experiência internacional em 2019, segundo dados divulgados pela Associação das Agências Brasileiras de Intercâmbio (Belta). E não é diferente com as capixabas. A diretora de uma empresa de intercâmbio, em Vitória, Jackeline Teubner Guasti, lembra que além de dominar outro idioma, as brasileiras têm procurado realizar uma imersão fora do país para acelerar o aprendizado, mesmo que seja conciliando com o período de férias. Neste ano, ela traz para Vitória, o programa de intercâmbio exclusivo para a Liderança Feminina, em Paris, na França, com atividades interativas que misturam aulas de história e da cultura francesa, com gastronomia e artes sob a perspectiva feminina.

ENSAIO

Os noivos Stephany Pim e Gustavo Louzada Crédito: Fotocerta

Luciano Pacheco e Crisley Dellaqua foram os responsáveis pelos lindos registros do editorial de grife de alianças protagonizado pelos noivos Stephany Pim e Gustavo Louzada. Como cenário os irmãos Karla e Arthur Bautz escolheram a Pedra Azul.

NAMORO MAS NÃO CASO

Os empresários Felipe Fioriti, Luciano Reis, Rodrigo Antunes, Gabriel Siqueira recebem, no Embrazado, o tradicional Bloco Namoro Mas Não Caso. Queridinho entre os capixabas, o bloco promete uma folia para encerrar os festejos de carnaval. Na programação o grupo D'Bem com a Vida com participação do cantor Sué, Marcus Rauta e os DJs GG e Luuh preparam uma festa de tirar o fôlego neste sábado (29), a partir das 19h.

FESTA

Kika e Leandro Carneiro: noite de aniversário na Aldeia Crédito: Monica Zorzanelli

OBJETO DE DESEJO/ Louis Vuitton lança o primeiro bracelete Silver Lockit

Louis Vuitton lança o primeiro bracelete Silver Lockit projetado pelo Diretor Artístico das coleções masculinas, Virgil Abloh Crédito: divulgação

Como parte da parceria Louis Vuitton x UNICEF, a Louis Vuitton lança o primeiro bracelete Silver Lockit projetado pelo Diretor Artístico das coleções masculinas, Virgil Abloh. O novo design adiciona um toque contemporâneo à coleção já existente de braceletes. Inspirados nas ousadas correntes, uma das marcas de Virgil Abloh para a coleção Spring/Summer 2020, os Silver Lockits estão disponíveis em prata e em quatro cores: preto, laranja, verde e azul com detalhes amarelos. Na continuação de sua campanha #MAKEAPROMISE, a Louis Vuitton está comprometida em aumentar a conscientização e os fundos da UNICEF para apoiar crianças em situações vulneráveis ao redor do mundo. Cada compra dos braceletes Silver Lockits por Virgil Abloh, apoia os trabalhos da UNICEF para fornecer às crianças afetadas por conflitos e desastres, acesso a serviços de água, saneamento, nutrição, educação, saúde e proteção. Isso inclui o apoio a refugiados sírios e comunidades anfitriãs no Egito, Jordânia, Líbano, Iraque e Turquia, bem como crianças afetadas por desastres naturais recentes. Inspirado na fechadura inventada por Georges Vuitton em 1890 para proteger os pertences mais preciosos que eram carregados dentro dos baús, o Silver Lockit foi criado em 2016 como um símbolo da promessa de ajudar crianças em risco. A cada venda, US $ 100 são doados à UNICEF. Desde o lançamento do Silver Lockit, a parceria levantou quase US $ 10 milhões para a Unicef.

ROTA DOS IPÊS

A novíssima Rota dos Ipês, em Domingos Martins, vai sediar o seu primeiro evento esportivo no dia 8 de março de 2020. O Uprise Brasil é um evento que une o esporte, família e o turismo. Os competidores vão participar nas modalidades Mountain Bike, Trail Run Challenge e Mountain Bike Lifestyle. A saída acontece do Sítio dos Lagos, em Soído, e percorre parte do trajeto da rota, tendo como cenário a natureza exuberante do entorno e atrações como a igreja Santa Úrsula. O Uprise Brasil já foi realizado em Gramado e Alto Caparaó (Minas Gerais), e mantém a sua tradição de fortalecer o turismo e a economia por onde passa.

QUERIDAS DE RR

Laura, Márcia e Renata Giestas Crédito: Monica Zorzanelli

ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE

Ildo Steffen está às voltas com os preparativos para a sexta edição da Feinbares, a Feira de Negócios para Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, nos dias 14 e 16 de abril, no Steffen Centro de Eventos. Os conceitos a serem destacados neste ano são os de Mindful Eating, que é a alimentação consciente, e Slow Food, sobre a valorização do produto, produtor e meio ambiente.

FAMÍLIA